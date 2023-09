Minister: 1,5 mld zł na dofinansowanie sieci szybkiego internetu

Od 4 września do 4 października będzie trwał nabór wniosków na dofinansowanie budowy dostępu do szybkiego internetu w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Na ten cel przeznaczyliśmy prawie 1,5 mld zł – przekazało we wtorek Ministerstwo Cyfryzacji.

Jak poinformowało ministerstwo cyfryzacji, od 4 września do 4 października będzie trwał nowy nabór wniosków w ramach inwestycji "Zapewnienie dostępu do bardzo szybkiego internetu na obszarach białych plam" Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

"Przedsiębiorcy telekomunikacyjni będą mogli uzyskać dofinansowanie na budowę sieci na 63 obszarach konkursowych. Na ten cel przeznaczyliśmy prawie 1,5 mld zł" - przekazano w komunikacie resortu cyfryzacji.

Wskazano, iż w ramach pierwszego konkursu na dofinansowanie budowy dostępu do szybkiego internetu w ramach KPO wyznaczono 250 obszarów konkursowych. Przedsiębiorcy telekomunikacyjni złożyli wnioski na 187 obszarów konkursowych, a 63 zostały nieobsadzone - zauważono. "Naszym celem jest, aby wszyscy mieli dostęp do szybkiego internetu, dlatego ponownie uruchamiamy konkurs na dofinansowanie projektów" - poinformowało ministerstwo.

Celem zachęty dla przedsiębiorców - podkreślono - uatrakcyjniono zasady konkursowe poprzez: podniesienie maksymalnego poziomu dofinansowania projektów oraz przeznaczanie prawie 200 mln zł więcej na ich realizację niż w pierwszym konkursie; waloryzację dofinansowania dla beneficjentów bez spełnienia dodatkowych warunków.

Ministerstwo zwróciło uwagę, że dzięki realizacji projektów 236 tys. gospodarstw domowych, zgrupowanych w 63 obszarach konkursowych, uzyska dostęp do szybkiego internetu o przepustowości co najmniej 300 Mb/s.