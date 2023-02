Minister Czarnek: przekazujemy 10 mln zł na turniej w ramach programu Liga Robotów

Przekazujemy 10 mln zł na turniej dla uczniów organizowany w ramach programu Liga Robotów, aby zainteresować uczniów szkół podstawowych tematyką robotyki, nowoczesności i energii – poinformował szef MEiN Przemysław Czarnek w czwartek podczas inauguracji programu.

Liga Robotów to projekt realizowany w ramach rządowego programu edukacyjno-technologicznego Laboratoria Przyszłości. Ma promować robotykę i nowoczesne technologie wśród uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych.

Minister edukacji i nauki przypomniał, że w ramach rządowego programu "Laboratoria Przyszłości" na wyposażenie 15 tys. publicznych i niepublicznych szkół podstawowych w specjalistyczny sprzęt przeznaczono w kilkunastu ostatnich miesiącach 1,2 mld zł.

"Dzięki temu dostęp dzieci, uczniów szkół podstawowych do nowoczesności, do robotyki, do czegoś, co nazywamy właśnie laboratoriami przyszłości jest dziś powszechny na skale niespotykaną w wielu krajach Europy Zachodniej" - powiedział Czarnek.

"Dziś inaugurujemy turniej drużyn, które dzięki temu, że mają w swoich szkołach laboratoria przyszłości - nowoczesne pracownie informatyczne, robotyczne, że dzięki temu, że w tych 15 tys. szkół podstawowych zakupiono kilkadziesiąt tysięcy sztuk materiałów robotycznych, sprzętu robotycznego, drużyny robotyczne skupione wokół tematu energii mogą uczestniczyć w wielkim ogólnopolskim turnieju, na który przekazujemy kolejne 10 mln zł" - poinformował szef MEiN.

"Te 10 mln zł służy temu, by zainteresować uczniów ze wszystkich szkół podstawowych w Polsce, w każdym województwie, tematyką robotyki, nowoczesności, energii" - wskazał minister. Zapowiedział robotyczne turnieje wojewódzkie dla uczniów i wielki ogólnopolski finał, który odbędzie się 24-25 czerwca w Warszawie z udziałem 32 najlepszych drużyn.

"Wszystko po to, aby nasze dzieci, nasi uczniowie z klas od IV do VIII mogli dotykać nowoczesności na najwyższym poziomie, bo to ich będzie kształtować na przyszłość" - dodał Czarnek.