Minister finansów Francji: w najbliższych dniach poznamy nazwisko nowego szefa Renault

Minister finansów Francji Bruno Le Maire powiedział we wtorek CNews TV, że w najbliższych dniach poznamy nazwisko nowego dyrektora generalnego koncernu Renault. Za faworyta do objęcia tego stanowiska uważany jest były szef marki Seat Luca de Meo.

Na początku stycznia de Meo ogłosił rezygnację ze stanowiska. Firma wskazała, że odbyło się to za obopólną zgodą, a menadżer sam o to poprosił.

Anonimowe źródła agencji Reutera zwracają jednak uwagę, że w kontrakcie z VW miał zapis o zakazie konkurencji. Ten może natomiast stanowić duży problem w negocjacjach z Renault. 52-letni były szef Seata ma nie tylko poparcie zarządu Renault, ale również władz w Paryżu, które posiadają 15-proc. udział w firmie - wskazywało wcześniej AFP.

Pochodzący z Włoch de Meo jest doceniany za wyciągniecie Seata z problemów finansowych i uczynienie z niego dochodowej marki. Pracował też wcześniej dla Renault, a także Toyoty i Fiata.

Le Maire odniósł się również do sprawy przyszłości sojuszu Renault i Nissana. Jego zdaniem kilku menadżerów japońskiego koncernu chciało rozwiązania współpracy. Szef resortu finansów ocenił te działania jako "destrukcyjne". We wtorek władze Nissana wyraźnie podkreśliły, że nie chcą zerwania sojuszu.

W październiku ze stanowiska dyrektora generalnego Renault został usunięty Thierry Bollore. Zajmował je od stycznia 2019 roku. Wcześniej od lutego 2018 r. był dyrektorem operacyjnym francuskiego koncernu, co czyniło go drugą osobą w spółce po Carlosie Ghośnie, oczekującym wtedy na proces w związku z zarzutami wieloletnich nadużyć finansowych w kierowanych przez siebie firmach. Bollore zapewnił, że nic nie różniło go z powołanym w miejsce Ghosna prezesem Jean-Dominique'em Senardem i że zawsze był mu lojalny - wbrew doniesieniom o rzekomo napiętych relacjach między menedżerami.