Minister Piotr Nowak: musimy zbudować silny i odporny przemysł produkcji baterii w UE

Budowa silnego europejskiego przemysłu produkcji ogniw i baterii oraz wzmocnienie jego odporności poprzez zabezpieczenie dostaw surowców to główne tematy brukselskiego spotkania Europejskiego Sojuszu na rzecz Baterii (EBA), w którym brał udział minister rozwoju i technologii Piotr Nowak.





Akademia EBA

Silna pozycja Polski w produkcji baterii do samochodów elektrycznych

Budowę silnego europejskiego przemysłu produkcji ogniw i baterii wzmacnia projekt Komisji Europejskiej IPCEI baterries (ang. Important Projects of Common European Interests). Przewiduje on dofinansowanie projektów wpisujących się w łańcuch wartości pełnego cyklu życia baterii nowej generacji dla pojazdów oraz stacjonarnych systemów magazynowania energii.Nasz kraj korzystając z mechanizmu IPCEI już od 2021 r. wspiera projekt poświęcony doskonaleniu technologii recyklingu baterii litowo-jonowych. Pozwala on odzyskać z zużytych baterii deficytowe metale o strategicznym znaczeniu. Dzięki realizacji projektu będzie można uzyskać rocznie recykling 10 000 ton odpadów baterii litowo-jonowych i katalizatorów.Podczas spotkania oficjalnie uruchomiona została European Battery Academy, kórej celem ma być podnoszenie kompetencji pracowników zatrudnionych w przemyśle produkcji baterii. Akademia ma zapewnić ogólnoeuropejski system edukacyjny, który zmniejszy koszty podnoszenia i zmiany kwalifikacji pracowników.We współpracy z lokalnymi specjalistami ds. szkoleń, EBA ma opracować i udostępnić programy nauczania i materiały szkoleniowe w tym zakresie. W ten sposób ma zwiększyć się efektywność i jakość szkoleń poprzez skrócenie czasu potrzebnego lokalnym organizatorom szkoleń na uruchomienie i przetestowanie nowych programów lub udoskonalenie istniejących.Polska zamierza przyłączyć się do inicjatywy Europejskiej Akademii Baterii.To szansa na zintensyfikowanie dostosowania umiejętności kadr do przyszłych potrzeb nowoczesnej gospodarki europejskiej– mówił podczas spotkania EBA w Brukseli minister Nowak.Polska stała się w ostatnich latach jednym z największych eksporterów akumulatorów litowo-jonowych na świecie. Wartość eksportu wyniosła w 2020 r. blisko 4 mld euro, co stanowiło 1,7 proc. ogólnej wartości polskiego eksportu. W porównaniu z 2019 r. eksport ten zwiększył się o prawie 2 mld euro, co było największym rocznym wzrostem sprzedaży zagranicznej pojedynczej pozycji w statystyce polskiego handlu zagranicznego.Polska ma szansę stać się europejskim centrum produkcji baterii litowo-jonowych do samochodów elektrycznych i komponentów do ich produkcji. Już dziś w naszym kraju realizowane są duże projekty inwestycyjne takich firm jak: koreańska LG Chem – firma rozbudowuje fabrykę baterii w Kobierzycach, która ma być jednym z największych takich zakładów na świecie, docelowa moc produkcyjna to 100 GWh rocznie, co pozwoli na pokrycie zapotrzebowania na baterie w UE, które w tym roku wyniesie 90 GWh; belgijska Umicore; szwedzka NorthVolt; niemiecka inwestycja Daimlera – zakład w Jaworznie od ponad roku produkuje już silniki do Mercedesów; akumulatory mają stać się kolejnym produktem tej marki z roczną produkcją ok. 100 tysięcy akumulatorów do hybryd typu plug-in oraz samochodów w pełni elektrycznych.