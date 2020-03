Ministerstwo Cyfryzacji: sprawy urzędowe załatwiaj online

Sprawy urzędowe załatwiaj online – rekomenduje w komunikacie Ministerstwo Cyfryzacji. Wskazuje, że do załatwiania spraw urzędowych przez internet potrzebny jest profil zaufany, z którego aktualnie korzysta ponad 5,5 miliona Polaków

Resort cyfryzacji przypomina, że profil zaufany to zbiór danych o nas samych, czyli nasze elektroniczne dane i że każdy może mieć tylko jeden profil zaufany - jest on przypisany do konkretnego, niepowtarzalnego numeru PESEL. Profil zaufany jest ważny 3 lata.

"W internecie, tak jak podczas osobistej wizyty w urzędzie, musimy udowodnić, że my to my. W sieci nie wylegitymujemy się dowodem osobistym, dlatego właśnie potrzebujemy profilu zaufanego - tłumaczy, cytowany w komunikacie minister cyfryzacji Marek Zagórski.

W komunikacie podano, że są dwa sposoby na założenie profilu zaufanego. "W obecnej sytuacji najlepiej to zrobić korzystając z bankowości elektronicznej. Taką możliwość dają największe polskie banki. Ich listę znajdziecie na stronie www.pz.gov.pl" - czytamy.

Drugi sposób na założenie profilu zaufanego to wypełnienie wniosku w internecie, a później potwierdzenie swojego PZ w punkcie potwierdzającym. Takie punkty to m.in. poczty, urzędy gmin czy starostwa - wskazano.

Ministerstwo zaleca jednak, zakładanie profil przez bankowość elektroniczną. Wskazuje, że resort pracuje nad rozwiązaniami , które umożliwi założenie PZ bez konta w banku i wizyty w punkcie potwierdzającym.

"Każdy, kto ma profil zaufany i wejdzie na GOV.pl może też zalogować się do konta Mój GOV (prawy górny róg strony). To miejsce, w którym znajdziemy nie tylko wszystkie swoje dane, dostęp do e-usług, jak np.: zgłoszenie urodzenia dziecka, złożenie wniosku o dowód osobisty, czy zameldowanie. Oprócz tego nową skrzynkę służącą do wymiany korespondencji z urzędami" - czytamy.

Dodano, że dzięki Mój GOV, aby wysłać pismo do urzędu nie musimy wchodzić na platformę ePUAP!

Jak wskazał szef MC, dzięki internetowi, niezależnie od sytuacji w jakiej się znaleźliśmy, urzędy są dla nas otwarte 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu. "Korzystanie z e-administracji nie jest trudne, warto dobrze wykorzystać czas w domu, np. załatwiając urzędowe zaległości" - dodał.

O korzystanie z możliwości elektronicznego załatwiania spraw z instytucjami apelują również Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Rozwoju oraz Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej i Ministerstwo Finansów. To ostatnie zachęca też do korzystania z płatności bezgotówkowych, ze wskazaniem na te zbliżeniowe.