Ministerstwo spraw zagranicznych Austrii zaatakowane przez hakerów

Ministerstwo spraw zagranicznych Austrii zostało zaatakowane przez hakerów - informuje brytyjski nadawca publiczny BBC. Rzecznik resortu określił incydent jako "poważny" i zapowiedział, że utrudnienia mogą potrwać nawet kilka dni.

Ministerstwo podało, że atak został wykryty wcześnie i od razu wprowadzono odpowiednie środki zapobiegawcze oraz naprawcze. Ślady pozostawione przez cyberprzestępców wskazują, że sprawcami incydentu mogą być hakerzy działający na zlecenie obcego rządu - podaje serwis Infosecurity Magazine.

"Pomimo wdrożenia silnych mechanizmów bezpieczeństwa, stuprocentowa ochrona przed cyberatakami jest niemożliwa" - oświadczyli przedstawiciele resortu. Jak dodali, Austria nie jest jedynym krajem Europy, który został w ten sposób zaatakowany przez hakerów i podobne incydenty miały miejsce już wcześniej.

Infosecurity Magazine przypomina w tym kontekście poważny cyberatak na infrastrukturę teleinformatyczną niemieckiego rządu, do którego doszło w marcu 2018 roku. Dokonała go grupa cyberprzestępcza znana jako APT28, której przypisywane są związki z Kremlem i działania na zlecenie Moskwy. To nie pierwszy cyberatak grupy znanej również jako FancyBear na Niemcy - wcześniej, w 2015 r., hakerzy działający w ramach tej grupy zaatakowali Bundestag.

Atak na MSZ Austrii rozpoczął się w sobotni wieczór. Media zwracają uwagę, że tego samego dnia podczas kongresu w Salzburgu Partia Zielonych wyraziła otwartość na zawarcie koalicji z konserwatywną Partią Ludową. W niedzielę strona internetowa resortu spraw zagranicznych była ponownie dostępna w sieci.