Ministrowie finansów rozmawiali w Brukseli o podatku cyfrowym

Europejscy ministrowie finansów spotkali się we wtorek w Brukseli, żeby rozmawiać o opodatkowaniu działalności cyfrowej. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) pracuje już nad przepisami podatkowymi, które miałyby obowiązywać globalnie.

To pierwsze posiedzenie unijnych ministrów finansów za prezydencji chorwackiej. Politycy przyjrzeli się postępom prac prowadzonych przez OECD, która przewodniczy negocjacjom w sprawie międzynarodowego opodatkowania działalności cyfrowej.

Rozmowy dotyczyły zarówno realokacji zysków przedsiębiorstw cyfrowych, jak i minimalnej stawki podatkowej dla przedsiębiorstw wielonarodowych. Oficjalna strategia OECD ma zostać przedstawiona już pod koniec stycznia tego roku.

Ministrowie zgodzili się, że wspólne przepisy o podatku cyfrowym będą najbardziej korzystnym rozwiązaniem, przede wszystkim dlatego, że zapobiegną fragmentaryzacji regulacji i wprowadzaniu jednostronnych rozwiązań. Ministrowie przyznali, że zdają sobie sprawę z tego, że OECD ma niewiele czasu, bo światowy kompromis w tej sprawie ma zostać osiągnięty do końca 2020 r.

Chorwacka prezydencja zapewniła, że nadal będzie uczestniczyć w międzynarodowych spotkaniach poświęconych kwestii podatku cyfrowego. Zamierza także zorganizować poświęcone tematowi spotkania techniczne w Radzie Unii Europejskiej, żeby przygotować argumenty negocjacyjne dla OECD i przedstawić ewentualne obawy i oczekiwania państw członkowskich.

"Digitalizacja przyniosła kluczowe zmiany sposobu działania firm. To wymaga zaadaptowania przepisów, zwłaszcza podatkowych, do wymogów gospodarki cyfrowej. To światowy problem, który wymaga światowego rozwiązania. Dlatego też Unia Europejska zobowiązała się do udziału w trwających negocjacjach OECD" - powiedział podczas spotkania chorwacki minister finansów Zdravko Maric.

Unia Europejska pracuje nad dostosowaniem systemów podatkowych państw członkowskich do wymogów gospodarki cyfrowej. Chodzi o to, żeby w całej UE obowiązywały jednolite przepisy w tej sprawie i żeby działające na unijnym rynku przedsiębiorstwa wywiązywały się sprawiedliwie z płatności podatkowych.

Problem w tym, że dotychczasowe przepisy podatkowe tworzono dla firm fizycznie obecnych w danym państwie. Tymczasem dzięki pojawieniu się nowych technologii i modeli biznesowych niejedna firma cyfrowa ma użytkowników i klientów w państwach, w których nie jest fizycznie obecna. Zarabia więcej na użytkownikach z zagranicy, jednak zgodnie z przepisami, płaci podatki tam, gdzie ma zarejestrowaną siedzibę - np. w państwach, takich jak Irlandia, gdzie obowiązują niskie podatki, i gdzie dzisiaj mieści się wiele firm IT, w tym np. Apple.