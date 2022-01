MiŚOT w LoRa Alliance. Internet rzeczy w każdym powiecie

MdI, spółka należąca do działającej na rzecz małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych Grupy MiŚOT, została członkiem LoRa Alliance. Udział w międzynarodowej organizacji przyspieszy w Polsce rozwój internetu rzeczy, pozwoli również na realizację projektu Polska LoRaWAN w każdym powiecie.

W transporcie i logistyce

LoRaWAN jest radiowym protokołem komunikacyjnym dalekiego zasięgu, pozwalającym urządzeniom – przy niskim poborze mocy – na łączenie się z internetem. Technologia ta jest impulsem do dynamicznego rozwoju internetu rzeczy, ponieważ pozwala na pracę czujnika z baterią przez kilka lat. Dzięki temu spadają koszty utrzymania, a jednocześnie rosną możliwości montażu dużej ilości czujników. Technologia opiera się na otwartym standardzie. Na naszym kontynencie LoRaWAN działa na częstotliwości 868 MHz.Czytaj: Inteligentny Świat 2030. Cyfrowe domy i wirtualne elektrownie Operatorzy w Europie i na świecie wykazują coraz większe zainteresowanie wykorzystaniem LoRaWAN. Dotyczy to zarówno projektów realizowanych na dużą skalę, jak i mniejszych, koordynowanych przez lokalnych przedsiębiorców telekomunikacyjnych. W oparciu o ten standard oferowane są coraz liczniejsze usługi.– Ze względu na swoją prostotę to rozwiązanie jest szeroko stosowane między innymi w transporcie i logistyce, do pomiaru poziomu zapylenia, natężenia dźwięku w produkcji, do zdalnego odczytu liczników elektrycznych, gazowych, wodomierzy, monitoringu ludzi, zwierząt i mienia. W inteligentnych miastach wspiera informowanie o dostępności miejsc parkingowych, sterowanie oświetleniem. Na inteligentnych osiedlach i w domach wspiera monitorowanie temperatury, wilgotności, poziomu hałasu i oświetlenia. Technologia LoRaWAN i wykorzystujące ją systemy są odpowiednie dla zastosowań, które wymagają monitorowanie parametrów działania za pomocą różnych dedykowanych czujników – wylicza Krzysztof Czuszek, wiceprezes MiŚOT SA.Podczas odbywającego się 18 i 19 listopada w Bukowinie Tatrzańskiej Lokalnego Zjazdy MiŚOT prelekcje i panel poświęcone polskiej LoRaWAN cieszyły się dużą popularnością u operatorów oraz potencjalnych użytkowników.– Pracujemy nad LoRaWAN od kilku lat. Realne zapotrzebowanie na takie usługi zacznie się od 2023 roku. Mam nadzieję, będziemy wtedy już znacznie wyprzedzać konkurencję – powiedział na zjeździe Sebastian Kachel.Krzysztof Czuszek informował w Bukowinie Tatrzańskiej, że jednym z pierwszych rozwiązań dla LoRaWAN będzie monitorowanie pojazdów i towarów przez duże korporacje transportowe. Podkreślał przy tym, że jego zdaniem operatorzy mają szansę na co najmniej 20 proc. tego rynku.