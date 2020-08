Mitsubishi Motors: były prezes zmarł trzy tygodnie po rezygnacji

Były prezes Mitsubishi Motors, Osamu Masuko, zmarł w minionym tygodniu - ogłosił w poniedziałek japoński producent samochodów sprzymierzony z Nissanem i Renault. Masuko trzy tygodnie wcześniej ustąpił ze stanowiska ze względów zdrowotnych.

Osamu Masuko miał 71 lat. Według informacji przekazanej przez spółkę przyczyną zgonu menedżera była "niewydolność serca".

Masuko zrezygnował z kierowania Mitsubishi Motors 7 sierpnia br., po 13 latach na stanowisku. Tymczasowym prezesem firmy został wówczas dyrektor generalny japońskiej spółki motoryzacyjnej, Takao Kato.

Prezesem Mitsubishi Motors Masuko został w 2007 r., trzy lata po dołączeniu do firmy. W 2016 r. kierowana przez niego spółka znalazła się w centrum skandalu związanego z ujawnieniem procederu podawania zaniżonych wartości zużycia paliwa w produkowanych przez koncern autach małolitrażowych. Śledztwo w tej sprawie wykazało liczne długoterminowe problemy w koncernie, m.in. niedopatrzenia po stronie kierownictwa przy jednoczesnej presji wywieranej na inżynierów, którym nie zapewniano wystarczających zasobów do pracy.

Afera sprzed czterech lat odbiła się na reputacji i zyskach Mitsubishi, wymuszając na szóstym co do wielkości japońskim producencie samochodów zawarcie partnerstwa z Nissanem (sprzymierzonym już wcześniej z francuskim Renault). W październiku 2016 r. koncern ten w zamian za wsparcie finansowe o równowartości 2,2 mld dolarów przejął 34-proc. pakiet kontrolny spółki. Umowę w tej sprawie Masuko podpisał z ówczesnym prezesem Nissana, Carlosem Ghosnem - obecnie przebywającym w Libanie po ucieczce z aresztu domowego w Japonii pod koniec ub. roku.

W 2018 r. Ghosn został zatrzymany przez tokijską prokuraturę pod zarzutem wieloletnich nadużyć finansowych, do czego nigdy się nie przyznał. Masuko wyparł się jakichkolwiek związków ze skompromitowanym menedżerem i utrzymał stanowisko, podczas gdy skandal odbił się na sprzymierzonych spółkach Renault i Nissan, wymuszając zmiany w ich ścisłym kierownictwie. Mimo to zarówno one, jak i Mitsubishi zmagają się obecnie z konsekwencjami wymuszonej przez Ghosna agresywnej ekspansji, która odbiła się negatywnie na wynikach sprzedaży marek, dokładając się do problemów całej branży wywołanych wybuchem pandemii COVID-19.

Mitsubishi Motors i jego partnerzy przygotowują się obecnie na najgorsze od lat wyniki całoroczne i przewidują znaczne straty operacyjne.