Mitsubishi odpiera zarzuty niemieckiej prokuratury ws. urządzeń udaremniających

Mitsubishi nie montowało urządzeń udaremniających w swoich samochodach z silnikami Diesla i uznaje zarzuty niemieckiej prokuratury za bezzasadne - oświadczył w czwartek japoński koncern. Niemieccy śledczy prowadzą w tej sprawie dochodzenie.

Służby badają silniki Diesla Euro 5 i Euro 6 o pojemności 1,6 i 2,2 litra. Wezwali też do zgłoszenia się na policję użytkowników takich pojazdów, nabytych od 2014 r.

Wcześniej w tym miesiącu policja i prokuratorzy przeszukali 10 lokalizacji, m.in. we Frankfurcie, Hanowerze i Ratyzbonie. Trzy z nich należały do dostawcy Continental - wskazała prokuratura we Frankfurcie. Continental zapewnił, że współpracuje ze służbami w charakterze świadka.

"Nie mamy powodu wierzyć, że doszło do jakiegokolwiek przestępstwa" - podkreśliło Mitsubishi w komunikacie. Firma zapewniła, że nie instalowała w swoich samochodach sprzedawanych w Niemczech urządzeń udaremniających, pomagających oszukiwać podczas testów emisji spalin.

"Samochody objęte śledztwem zostały dopuszczone do sprzedaży dopiero po tym, jak otrzymały wszelkie certyfikaty wymagane przez prawo, w tym spełniły standardy emisji" - dodała firma.

Branżą motoryzacyjną wstrząsają kolejne oskarżenia o oszustwa przy testach emisji silników Diesla. W 2015 r. w wyniku dochodzenia amerykańskiej agencji ochrony środowiska (EPA) ujawniono, że niemiecki koncern Volkswagen oszukiwał przy pomiarze emisji szkodliwych tlenków azotu w silnikach Diesla montowanych w swoich samochodach. Firma z Wolfsburga przyznała się do zastosowania urządzeń udaremniających w 11 mln pojazdów na całym świecie. Dochodzenia objęły także innych producentów samochodów, takich jak Daimler i Fiat Chrysler.