Mitsubishi za ok. 1 mld dolarów wybuduje duży zakład półprzewodników

Za około miliard dolarów w japońskiej prefekturze Kumamoto Mitsubishi Electric wybuduje zakład produkujący półprzewodniki.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Sam zakład będzie kosztował około 745 mln dolarów, jednak do tego dochodzą koszta związane z inwestycja w otoczenie.

Produkcja w nowym zakładzie powinna rozpocząć się do marca 2026 roku.

Wcześniej japoński rząd zatwierdził plan budowy zakładu tajwańskiego koncernu TSMC, który będzie również produkował półprzewodniki na terytorium Kumamoto. Ma być oddany do użytku do końca 2024 roku. Miesięczna produkcja tego zakładu szacowana jest na 55 tys. sztuk.

Inwestycje to efekt zawirowań na rynku półprzewodników. Okazało się bowiem, że w wyniku pandemii koronawirusa zerwaniu uległy liczne łańcuchy dostaw. To spowodowało problemy m.in. w przemyśle elektronicznym i samochodowym, które należą do wielkich konsumentów półprzewodników.

Nowe zakłady mają zwiększyć podaż tych kluczowych elementów, a także uniezależnić się od zewnętrznych dostaw.