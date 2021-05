ML System potwierdził skuteczność detektora koronawirusa. Kurs rośnie

ML System uzyskał pozytywne wyniki oceny przydatności klinicznej, czułości i specyficzności „Covid Detectora” do bezinwazyjnej diagnostyki w czasie rzeczywistym, zakażeń wywołanych przez wirus SARS-CoV-2 z wydmuchiwanego powietrza. Na te wieści żywo reagują inwestorzy na warszawskiej giełdzie.

Wdrożenie na lotnisku Jasionka

Technika transmisyjna

ML System podpisał ponadto list intencyjny z Portem Lotniczym „Rzeszów-Jasionka”, który zadeklarował chęć zastosowania „Covid Detectora" do badania pasażerów na obecność wirusa SARS CoV-2. Urządzenie ma być zlokalizowane w tzw. strefie otwartej terminala pasażerskiego, dostępnej zarówno dla podróżnych, jak i pozostałych użytkowników lotniska.- To doskonała wiadomość dla pasażerów, którzy bezpośrednio po przylocie do Rzeszowa będą mogli szybko i bezinwazyjnie poddać się testowi na obecność koronawirusa. Jestem dumny, że jako pierwszy port regionalny w Polsce zapewnimy podróżnym tego rodzaju innowacyjną usługę - podkreśla Adam Hamryszczak, prezes Portu Lotniczego „Rzeszów-Jasionka”.W kwietniu 2021 r. ML System podpisał list intencyjny z Przedsiębiorstwem Państwowym „Porty Lotnicze” (PPL) dotyczący współpracy w zakresie wykorzystania „Covid Detectora”. PPL zadeklarowało możliwość rozpoczęcia testów urządzenia na terenie Lotniska Chopina w Warszawie.Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia działalności w Portach Lotniczych jest uzyskanie przez ML System dokumentów niezbędnych do stosowania urządzenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.- Koncepcja działania urządzenia oparta jest na technice transmisyjnej, która wykorzystywana jest w diagnostyce obrazowej. Przez badane środowisko przesyła się promieniowanie, które wchodzi w interakcję z elementami badanego obiektu i przetworzone jest rejestrowane. W przypadku radiologii jako obraz ciała pacjenta. W tym przypadku zastosowano koherentną, monochromatyczną wiązkę fali elektromagnetycznej (wiązka laserowa). Wskutek rozpraszania na molekułach badanej próbki część fali zostaje odbita i skierowana do detektora, a następnie po przetworzeniu prezentowana w formie widma, gdzie określa się obecność piku charakterystycznego dla wirusa SARS-CoV-2. Warto podkreślić, że urządzenie ma ogromny potencjał w wykrywaniu innych patogenów – dodaje Prof. Dr hab. Andrzej Urbanik, Kierownik Katedry Radiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.ML System zaznacza, że „Covid Detector” ma duży potencjał diagnostyczny, szczególnie biorąc pod uwagę zalety urządzenia, takie jak m.in.: szybkość pomiaru bez konieczności pobierania materiału genetycznego z nosogardzieli, prostą obsługę oraz skuteczność.Wykorzystuje spektroskopię rozproszeniową, która umożliwia określenie charakterystycznego dla wirusów widma oraz dokonanie w czasie rzeczywistym oceny próbki pobranej z wydychanego powietrza. Wynik testu jest prezentowany na ekranie urządzenia w ciągu kolejnych kilku sekund.