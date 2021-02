ML System stworzył urządzenie wykrywające koronawirusa w oddechu

Firma ML System stworzyła urządzenie, które wykrywa koronawirusa z oddechu w ciągu mniej niż 10 sekund; odkrycie tego urządzenia jest dzisiaj wielką dumą całej Rzeczypospolitej - powiedział w czwartek prezydent Andrzej Duda w miejscowości Zaczernie (woj. podkarpackie). Dotychczas giełdowy ML System był znany przede wszystkim jako dostawca innowacyjnych rozwiązań fotowoltaicznych, które są zintegrowane z budownictwem.

Prezydent @AndrzejDuda w firmie ML System: Odkrycie w tej firmie urządzenia wykrywającego #COVID19 w kilka sekund, to wielka duma dla Rzeczypospolitej. pic.twitter.com/rjPJtueYmz — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) February 11, 2021

ML System

Prezydent, który poddał się testowi w laboratorium firmy na tym urządzeniu i uzyskał wynik negatywny, relacjonował, że "ono działa w sposób zbliżony do policyjnego alkomatu"."Po prostu bierze się to urządzenie, dmucha się w ten otwór, i dosłownie po kilku sekundach na ekranie pojawia się wynik, czy ten test jest pozytywny, czy negatywny, czyli, czy ktoś wydycha koronawirusa, czy też nie" - wyjaśnił. Jak przyznał, "rzeczywiście robi to niesamowite wrażenie".Prezydent zwrócił uwagę, że mimo negatywnego wyniku testu na COVID-19, wszyscy obecni na prezentacji są w maseczkach, gdyż urządzenie firmy ML System "nie jest jeszcze dopuszczone do działania", a więc wyniki testów są "nieoficjalne"."Ale szanowni państwo, to jest naprawdę rewolucja, i jeszcze raz chcę wyrazić ogromną radość, że ona dzisiaj właśnie dzieje się w Polsce i z Polski" - oświadczył Andrzej Duda.Firma w swoim profilu określa się jako "wysoce wyspecjalizowana spółka technologiczna, oferująca innowacyjne rozwiązania fotowoltaiczne zintegrowane z budownictwem (BIPV)".- Produkty ML System stanowią atrakcyjną alternatywę dla tradycyjnych materiałów budowlanych. Spółka jest liderem w swojej branży na rynku polskim. Co więcej, zgodnie z raportem Building Integrated Photovoltaic Skylights Market 2020-2027, firma należy do grona kluczowych producentów BIPV na świecie - informuje spółka.- Łączna powierzchnia zakładów produkcyjnych z magazynami i centrum badawczo-rozwojowym spółki wynosi 14,4 tys. m kw. ML System na koniec 2019 r. zatrudniał 183 osoby. Spółka dysponuje 13 patentami, a pięć zgłoszeń patentowych czeka na rozpatrzenie - dodaje.W 2018 r. ML System został laureatem nagrody Nowy Impuls - wyróżnienia przyznanego przez Magazyn Nowy Przemysł oraz portal WNP.PL - za BIPV, czyli zintegrowane z budynkami systemy pozyskiwania prądu z energii słonecznej.