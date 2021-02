Młoda nauka w ofensywie. NCBR nagrodziło 63 pionierów polskiej nauki w XI edycji programu LIDER

63 badaczy z łącznym dofinansowaniem na kwotę 89 milionów złotych – oto wyniki jedenastego już konkursu w Programie LIDER, realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Podczas Gali zorganizowanej po raz pierwszy w formule online podkreślano ogromną wartość pracy młodych naukowców i rolę inicjatyw zachęcających ich do rozwoju rodzimej nauki. W wydarzeniu uczestniczył Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek.

Atrakcyjny grant na autorski projekt



W Programie LIDER Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przyznaje środki młodym naukowcom z różnych dziedzin na stworzenie i prowadzenie własnego zespołu badawczego. Dzięki wsparciu młode pokolenie polskiej nauki rozwija nie tylko kompetencje naukowe, ale także zarządcze.



W tym roku najmłodszy laureat ma 25 lat a najstarszy 39 lat. Średni wiek wnioskodawców i laureatów tej edycji to 33 lata. 16% laureatów znalazło się w grupie wiekowej powyżej 35. roku życia, czyli osoby te nie spełniały ustawowego kryterium „młodego naukowca”. Tym samym nie mogły brać udziału w niektórych przeznaczonych dla nich konkursach. Zniesienie kryterium wiekowego w programie LIDER stało się dla nich szansą na realizację własnych projektów.



Podczas gali laureatom pogratulowali Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek oraz Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Wojciech Kamieniecki.



- Obecnie, kiedy w niełatwej sytuacji pandemicznej oczy całego świata zwrócone są na naukowców, tym bardziej cieszy okazja do okazania im naszej wdzięczności. Taką okazją jest gala wieńcząca kolejną edycję Programu LIDER. Wyróżnienie to dla laureatów nie tylko sposób na dążenie do doskonałości naukowej, rozwoju kariery, ale także możliwość zbudowania całego zespołu wokół własnego konceptu badań – powiedział Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek. - Planowanie i zarządzanie projektami naukowymi, komercjalizacja wyników to ogromna odpowiedzialność i szansa zawodowa. Potwierdzają to sukcesy zwycięzców poprzednich edycji konkursu. Jestem pewien, że nagradzani laureaci także tę szansę z powodzeniem wykorzystają – dodał minister.



Średnia wartość grantu dla Lidera XI edycji na realizację autorskiego projektu wyniosła 1,4 mln zł.



Asystowaliśmy już przy „narodzinach” łącznie 442 Liderek i Liderów. Ich projekty wsparliśmy dofinansowaniem na łączną kwotę 515 mln zł. W XI edycji – jak zwykle – mieliśmy do czynienia z prawdziwą eksplozją pomysłów. Swoje zgłoszenia przesłało do nas aż 254 badaczy – to najwięcej od 2015 roku i czwarty raz z rzędu kiedy rok do roku zwiększa się liczba wniosków. – mówił Wojciech Kamieniecki, Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Wybraliśmy 63 zwycięskie aplikacje. Ich tematyka zdominowana jest przez nauki inżynieryjne i techniczne, a na kolejnych miejscach plasują się nauki przyrodnicze oraz – ex aequo – nauki medyczne i o zdrowiu oraz nauki rolnicze.



Rozwiązania na miarę wyzwań współczesności



Na samej górze listy rankingowej w XI edycji Programu LIDER znalazł się projekt dr inż. Hanny Piotrzkowskiej-Wróblewskiej z Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN. Cel przyświecający realizacji projektu, stanowi odpowiedź na potrzebę zarówno pacjentek, u których zdiagnozowano raka piersi jak i środowisk onkologicznych. W chwili obecnej pacjentki, które leczone są w pierwszym etapie za pomocą chemioterapii neoadjuwantowej (przedoperacyjnej), poddawane są terapii przez wiele tygodni – otrzymując w tym czasie kolejne dawki toksycznych terapeutyków - bez jakiejkolwiek kontroli czyli bez pewności, że leczenie przynosi pożądane rezultaty. W efekcie istnieje m.in. grupa chorych, nie odpowiadająca na leczenie, u których chemioterapia kontynuowana jest przez długi okres czasu zbędnie. W konsekwencji u tych pacjentek w znacznym stopniu zmniejszają się szanse na wydłużenie życia lub całkowite wyleczenie.