Młoda polska firma korzysta na rewolucji. Wszystko zaczęło się w Singapurze

- W Singapurze przekonałem się, że w zasadzie każdy może osiągnąć duży sukces i każdy może kreować rzeczywistość, która dzieje się wokół niego. Muszą być tylko spełnione pewne podstawowe aspekty. Trzeba wierzyć w siebie, ciężko pracować, być w odpowiednim czasie - opowiada w rozmowie z WNP.PL Dawid Kuchta, prezes i współzałożyciel start-upu Microamp Solutions, który przygotowuje rozwiązania dla sieci 5G.

W gruncie rzeczy zawsze chciałem coś takiego robić. Jako mały chłopiec byłem zafascynowany książkami Juliusza Verne’a. To mnie inspirowało, pobudzało wyobraźnię, pokazywało też, jak wynalazki zmieniają świat. W czasach ich autora były to książki w zasadzie science fiction. Dziś odbieramy je jednak bardziej jak książki podróżnicze.Zawsze lubiłem też mieć wpływ na to, co się dzieje wokół mnie; chciałem kreować rzeczywistość. Singapur pomógł mi w zrozumieniu, że mogę to skutecznie robić.Z drugiej strony byłem już wyposażony w sporą wiedzę technologiczną i wynikającą z tego możliwość przewidywania tego, co się będzie działo w telekomunikacji radiowej w ciągu następnych lat. Jasne było, że dojdzie tu do rewolucji, choć nie było jeszcze jasne, kiedy to dokładnie nastąpi.Podkład do rewolucji kładła coraz bardziej powszechna cyfryzacja i szybko rosnące wolumeny danych do przetworzenia.Zobacz także: Sztuczna inteligencja z Polski pomoże leczyć niepłodność Razem z moim dzisiejszym wspólnikiem - Marcinem Góralczykiem - zauważyłem wtedy, że nadchodzi nasz czas, w którym będziemy mogli wejść na rynek z nowymi technologiami telekomunikacyjnymi, by je zaoferować.W tym momencie powstanie takiej firmy jak Microamp Solutions było już nieuniknione. Mieliśmy już wyznaczony cel i możliwość, by zacząć zmieniać świat. Wiedzieliśmy, że musimy spróbować to zrobić.- Od pomysłu, kiedy zadecydowaliśmy, że "teraz jest ten czas", do zarejestrowania spółki, minęły w zasadzie 3-4 miesiące.Przy końcu doktoratu zaczęliśmy szukać finansowania, zaczęliśmy pisać pierwsze strategie dla przyszłej firmy. W pewnym momencie przystąpiliśmy do programu PARP, który wspierał działalność biznesową w Polsce Wschodniej, bo warto wspomnieć, że jesteśmy z Lublina.Dzięki temu zapoznaliśmy się z podstawami prowadzenia działalności gospodarczej. Do inżynierskiej wiedzy zaczęła więc dołączać też wiedza biznesowa. To dało nam kopa do założenia firmy w 2019 roku.- Mówimy tu o ogromnym nakładzie pracy. Microamp Solutions stanowi obecnie właściwie całe moje życie. Tego nie da się oddzielić od życia prywatnego. Cały czas się o tym myśli, trzeba mieć na to wizję, widzieć cel i trzeba też ciężko pracować, po kilkanaście godzin dziennie...Absolutnie jednak się nad tym nie użalam, bo realizacja własnej wizji daje mi dużo radości. Ciężka pracuję, ale to lubię, bo każda godzina pracy przybliża mnie do realizacji celu.To podążanie za celem uodparnia mnie nawet na porażki, jakich nie brakuje. Jak się dużo pracuje, to ponosi się też wiele porażek... Chęć odniesienia sukcesu pomaga jednak to wszystko przewalczyć i iść dalej przed siebie.- Jeżeli chodzi o cel, wizję to tak. Niemniej w tym wszystkim są też zadania, które totalnie odbiegają od pasji. Należy je robić, by cały projekt mógł iść do przodu, choć same w sobie frajdy nie sprawiają... Czasami ich wykonywanie frustruje, ale wiem, że są środkiem do większego celu i że warto to wszystko robić.- Tak, poznaliśmy się na drugim roku studiów na Wydziale Elektroniki. Nasze ścieżki od tego czasu się przecinały, choć nie było to zaplanowane. Na przykład obaj wybraliśmy fizykę jako drugi kierunek, choć decyzje podjęliśmy zupełnie niezależnie od siebie. Wybraliśmy też taką samą specjalność, związaną z telekomunikacją bezprzewodową, choć wcale tego z sobą nie konsultowaliśmy. Każdy szedł swoją drogą, tylko z czasem coraz bardziej okazywało się, że zmierzamy w podobnym kierunku.A zatem znamy się już 11 lat, od drugiego roku studiów, ale ścisła współpraca przyszła dopiero po kilku dobrych latach. Jest jednak skutkiem tych samych pasji i podobnych wyborów. To nas połączyło, przerodziło się w przyjaźń i rozwijanie Microamp Solutions.- Przed etapem Microamp Solutions pracowaliśmy już w jednej firmie nad rozwojem stacji bazowych LTE Advanced. Tam te wspólne relacje doprowadziły nas do założenia naszej firmy.Niemniej już wcześniej trochę się przetarliśmy - przy okazji prac nad innymi projektami w branży i to dziś bardzo procentuje. Bo z cofounderem jest jak z żoną, trzeba być na dobre i na złe...Wszyscy opowiadają o tych supermomentach, jak jest fajnie, pięknie, ale trzeba pamiętać, że są też momenty porażek. Cofounder, wspólnik musi być taką osobą, z kim się jest na dobre i na złe.Jeśli coś pójdzie nie tak, wszystko się zepsuje, to trzeba razem wziąć się w garść, połączyć swoje kompetencje, siły i wyjść z tego, żeby odnieść kolejny sukces. Prowadzenie start-upu, takiej małej firmy technologicznej, jest w zasadzie taką drogą od porażki do małego sukcesu, która wielokrotnie się powtarza.Trzeba mieć więc kogoś, kto wspiera, kto jest taką braterską dłonią i my właśnie jesteśmy tacy dla siebie. To na pewno pomaga nam w rozwijaniu biznesu.Bardzo dobrze się rozumiemy, znamy się długo, także już wiele przeżyliśmy we wcześniejszych projektach, odkąd natomiast powstało Microamp Solutions, to współpraca się ekstremalnie zacieśniła, bo mamy jeden wspólny cel, jedną wspólną wizję.Wiemy, dokąd mamy dojść i wiemy, co musimy zrobić. Jesteśmy w zasadzie jak jeden byt, tylko podzielony na dwie fizyczne osoby z różnymi kompetencjami, z różnymi zadaniami, które zmierzają do jednego celu...