Młodzi innowatorzy nagrodzeni w konkursie "Technotalent"

Komunikator dla osób niepełnosprawnych, inteligentny system dostarczania leków, kabina do medytacji czy siedzisko lecznicze - to projekty młodych innowatorów z Podlaskiego, które zostały nagrodzone we wtorek w konkursie "Technotalent 2019".

To szósta edycja konkursu organizowanego przez podlaską Fundację Technotalenty. Ma on wspierać młodych ludzi tworzących i konstruujących innowacyjne rozwiązania w różnych dziedzinach.

Wręczenie nagród odbyło się we wtorek po południu w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku.

Na tegoroczną odsłonę konkursu zgłoszono 130 pomysłów, 30 zakwalifikowano do finałów. Oceniane były w czterech głównych kategoriach: technika, design, wyzwanie społeczne, biznes, a także dwóch uczelnianych: Technotalent Politechniki Białostockiej i Technotalent Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Jurorzy, którzy oceniali projekty, zwracali uwagę na ich dobre przygotowanie, a także na zaangażowanie w rozwiązywanie różnych problemów. Pula przyznanych nagród wyniosła 53 tys. zł.

Technotalentem Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, a także Technotalentem w kategorii technika nagrodzono projekt dwóch naukowczyń z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Joanny Potaś i Jagody Tomaszuk - opracowanie nośnika do dostarczania leku w stanach przednowotworowych błony śluzowej jamy ustnej. Jak mówiły laureatki, jest wielu pacjentów, którzy czekają na to rozwiązanie. Potaś w rozmowie z PAP powiedziała, że dotąd nie było takiego podajnika stosowanego w leczeniu liszaja płaskiego błony śluzowej, który dostarczałby lek dokładnie w chore miejsce i pozostawiał go tam na tak długo, jak zadecyduje lekarz.

Projekt komunikatora do komunikacji alternatywnej dla osób niepełnosprawnych otrzymał główną nagrodę w kategorii Technotalent Politechniki Białostockiej. Twórca, Mateusz Sumorek, student tej uczelni, powiedział PAP, że na rynku dostępne są komunikatory, ale mu zależy na tym, aby jego był poręczniejszy i praktyczniejszy. Dodał, że ma już pierwszy prototyp urządzenia, a na każdym etapie konsultuje go z terapeutami, by mógł jak najlepiej służyć użytkownikom.

Główną nagrodę w kategorii wyzwanie społeczne zdobył projekt Anny Jankowskiej. To budynek-kabina, w której - jak podaje autorka projektu - możliwy jest kilkudniowy pobyt w otoczeniu natury i wyciszenie się.

W kategorii design nagrodę zdobył już wielokrotnie nagradzany w tym konkursie Jan Godlewski. Tym razem doceniono jego projekt "Hex", czyli sprężynujące siedzisko, które korzystnie wpływa na zdrowie użytkownika, a dzięki swojej konstrukcji wymusza utrzymanie prawidłowej postawy w trakcie siedzenia.

Przyznano też nagrodę za projekt uczniowski. Zdobyli ją Jakub Kulesza i Marcin Falkowski z Zespołu Szkół Budowlano-Geodezyjnych w Białymstoku, którzy zaprojektowali urządzenie poprawiające bezpieczeństwo pracowników korzystających z drabin.

W konkursie przyznano też kilka wyróżnień, m.in. za projekt budowy centrum terapii autyzmu; telemedyczną platformę internetową wspomagającą pracę pielęgniarek i lekarzy; oraz "Vis.on", czyli oprogramowywanie analizujące obrazy pochodzące z obrazowania medycznego.

Do poprzednich edycji konkursu zgłoszono w sumie ponad 400 projektów. Wśród nagrodzonych znalazły się m.in. pełzak rehabilitacyjny, krzesło pomagające osobom starszym wstawać, urządzenie dbające o bezpieczeństwo seniorów, specjalna przystawka do wózka inwalidzkiego, robot do opieki nad dziećmi w szpitalu czy interaktywne zabawki do terapii.