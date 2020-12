Młodzi naukowcy z szansą na 1,5 mln zł dofinansowania

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło właśnie nabór do 12. edycji programu LIDER, skierowanego do młodych naukowców. Do podziału jest 80 mln zł, zaś zgłoszenia będą przyjmowane między 18 stycznia a 18 marca 2021 roku.

LIDER na ratunek człowiekowi

Chodzi tu o znalezienie odpowiedzi na rozprzestrzenianie się oporności mikroorganizmów na antybiotyki. Projekt przewiduje opracowanie innowacyjnej, wysokoprzepustowej metody pozyskiwania nowych enzybiotyków, czyli substancji o aktywności przeciwbakteryjnej opartych na enzymach bakteriofagowych. Metoda ta łączy zalety sekwencjonowania nowej generacji i zaawansowanych metod bioinformatycznych.Wdrożone innowacje mają pozwolić na pominięcie najbardziej pracochłonnych i długotrwałych etapów izolacji nowych enzybiotyków oraz wytworzenie szerokiego spektrum substancji czynnych dla potrzeb weterynarii i biotechnologii.W prace nad hybrydowym bezzałogowym statkiem powietrznym pionowego startu i lądowania z możliwością lotu autorotacyjnego zaangażował się dr inż. Zbigniew Czyż z Politechniki Lubelskiej. Głównym celem dofinansowanego kwotą przeszło 1,48 mln zł projektu, także z 10. edycji, jest opracowanie nowej generacji statku powietrznego, który łączy w sobie cechy wiatrakowców, jak i wielowirnikowców.Klasyczny układ napędowy wiatrakowca będzie wspomagany dodatkowymi silnikami elektrycznymi ze śmigłami z regulowanym wektorem siły ciągu. Wielowirnikowy napęd statku powietrznego SafeGyro umożliwi pionowy start. Redundantny układ napędowy wytwarzający siłę nośną zwiększy bezpieczeństwo lotu. Ze względu na możliwe różne techniki lądowania oraz dwa niezależne układy napędowe wytwarzające siłę nośną statek powietrzny SafeGyro jest bardziej bezpieczny od konkurencyjnych rozwiązań. Właściwy lot postępowy odbywa się na autorotacji ze względu na niższe zapotrzebowanie energetyczne.W ramach programu LIDER realizowanych jest wiele projektów medycznych o dużym potencjale do ratowania ludzkiego życia. Tak jest choćby w przypadku „Diagnostyki nowych podtypów ostrej białaczki limfoblastycznej”. Doktor nauk medycznych Eliza Głodkowska-Mrówka z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego otrzymała na jego przeprowadzenie niemal 1,5 mln zł w 10. edycji konkursu.Projekt dotyczy ostrej białaczki limfoblastycznej (ALL), która jest najczęstszym nowotworem krwi u dzieci oraz młodych dorosłych i pomimo intensywnego leczenia wciąż pozostaje jedną z głównych przyczyn zgonów młodych osób. W 2009 roku wyodrębniono nową postać ALL o złym rokowaniu, w której poprawę wyników leczenia mogłyby przynieść leki celowane. Jednak jedną z barier w ich stosowaniu są trudności w rozpoznawaniu tej postaci choroby w codziennej praktyce.Celem projektu Ph-ind’em ALL jest opracowanie pierwszej rutynowej metody rozpoznawania nowych postaci ALL i wypełnienie luki pomiędzy wiedzą a praktyką kliniczną. Algorytm Ph-ind’em ALL odpowie na niezaspokojoną potrzebę kliniczną rutynowego rozpoznawania nowych podtypów ALL, co daje szansę poprawy rokowania u tych pacjentów.LIDER to najdłużej trwający program w ofercie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, nabory prowadzone są nieprzerwanie od 2009 roku. W tym czasie odbyło się już jedenaście konkursów, w wyniku których 439 młodych naukowców – liderek i liderów w swoich dziedzinach – otrzymało ponad 511 mln zł na autorskie projekty badawcze. Średnia wartość grantu w programie wynosi 1,2 mln zł.