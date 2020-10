Młodzi z Krakowa plazmowo napędzą komercyjne satelity

Start-up z Krakowa celuje w komercyjną sprzedaż napędów do satelitów. Progresja Space istnieje zaledwie nieco ponad rok, a już pozyskała znaczący kontrakt z Europejskiej Agencji Kosmicznej oraz zdobyła uznanie na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach.

Bo też krakowski start-up przez pierwsze miesiące działalności rozpoznawał rynek i precyzował kierunki działalności. Na początku 2020 roku zdecydował, że skupi się przede wszystkim na układach napędowych dla nanosatelitów. Od planów szybko przeszedł do czynów.- Pracujemy w konsorcjum z Instytutem Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy w Warszawie. Chodzi o technologię napędu plazmowego, która została już doprowadzona do etapu laboratoryjnego; chcemy ją skomercjalizować. Zespół z Instytutu zademonstrował znacząco lepsze osiągi od konkurencyjnych silników w skali światowej. Przed nami jednak najtrudniejsze zadanie, czyli doprowadzenie modelu laboratoryjnego do gotowego produktu, który ma działać w przestrzeni kosmicznej - opowiada prezes firmy.Chodzi o prace nad impulsowym napędem plazmowym dla nano- i mikrosatelitów. Tym projektem firma wpisuje się w tzw. trend New Space, czyli coraz śmielszego wkraczania w branżę kosmiczną prywatnych firm.- Wchodzimy w bardzo młody rynek małych satelitów... Główną ideą tego rynku jest to, by wielkie satelity, bardzo duże i kosztowne w wynoszeniu na orbitę, zastępować bardzo wieloma małymi, m.in. nanosatelitami. Nanosatelity tworzone są najczęściej w standardzie CubeSat, który jest znany od wielu lat – kilka takich satelitów stworzyli i wysłali w kosmosu już polscy studenci (mowa o PW-SAT i KrakSat), ale komercyjne wykorzystanie nanosatelitów na dużą skalę dopiero się rozpoczyna. Do poprawnej pracy komercyjne nanosatelity potrzebują napędów - i tutaj właśnie wkraczamy my - tłumaczy Tomasz Palacz.Progresja Space prowadzi prace nad trzema rodzajami napędu. Najbardziej zaawansowane dotyczą jednak właśnie impulsowego napędu plazmowego, na który - razem z Instytutem Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy - otrzymała na początku czerwca blisko 5 mln zł dofinansowania z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.Prócz tego start-up opracowuje też wewnętrzne projekty. – Nie ma jednego napędu, który byłby dobry dla każdego satelity i spełniał wszystkie oczekiwania, dlatego pracujemy nad kilkoma technologiami napędów, aby ostatecznie zaproponować portfolio produktów dla klientów – zastrzega Tomasz Palacz.Mówiąc „my”, prezes Progresji Space ma na myśli także dwóch współzałożycieli firmy – Dominika Zdybała i Przemysława Dróżdża. Razem z Tomaszem Palaczem działali w kole naukowym AGH Space Systems na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Eksperymentowali tam z napędami rakietowymi.– W kole naukowym połączyła nas pasja i stwierdziliśmy, że chcemy dalej podążać tą ścieżką. Już przy pracach studenckich nawiązaliśmy kontakt z firmą Progresja SA, która następnie została inkubatorem dla naszego start-upu. Teraz idziemy dalej - po komercjalizację naszych projektów – opowiada Tomasz Palacz.Na razie firma musi skupić się przede wszystkim na pracach badawczych. I temu też będzie poświęcona reszta 2020 roku oraz 2021 roku. Potem planowana jest już sprzedaż napędów do satelitów.– Nasz cel to jest rok 2022. Wtedy będziemy wprowadzać pierwsze produkty na rynek - podsumowuje pewien etap rozwoju prezes Progresji Space.