Młodzież z Polski zbiera pieniądze na własnego satelitę

Członkowie Koła Naukowego Elektroniki i Informatyki z Knurowa udowadniają, że już nastoletnia młodzież może zajmować się budowaniem satelitów. Ich urządzenie AGO Knurów-1 startuje w międzynarodowym konkursie CanSat 2020. By mieć w nim szanse, młodzi Ślązacy muszą jednak najpierw zebrać jednak fundusze na wystrzelenie minisatelity.

budowę części lotnej satelity, przede wszystkim na zakup części elektronicznych i serwomechanizmów (kwota do 2 tys. zł);

budowę części lotnej i dodatkowo pozostałe elementy systemu, czyli stanowisko kierowania lotem i naziemną stację pogodową (kwota w przedziale 2-2,8 tys. zł);

pokrycie kosztów związanych z transportem i pobytem zespołu na poligonie (część kosztów refunduje organizator konkursu), dodatkowy sprzęt do pracowni lub kolejne projekty konkursowe (kwota powyżej 2,8 tys. zł).

- Praca uczestników koła naukowego robi duże wrażenie, mając na uwadze ich młody wiek. Chłopcy poświęcają swój wolny czas co zaowocuje w przyszłości. Zdobywają doświadczenie praktyczne, którego w szkole nikt im nie pokaże - komentuje Krzysztof Płatek, specjalista ds. mechaniki w firmie KP Labs, współtwórca Zebra X1.- Wiedza i doświadczenie zdobyte w projektach tego typu jest bardzo przydatna w przemyśle, ponieważ problemy z jakim zderzają się tutaj młodzi inżynierowie dotyczą aktualnych zagadnień w projektach realizowanych na rynku - dodaje.Projekt Szymona, Tomasza, Mateusza, Patryka, Łukasza i Marka, mimo że są oni najmłodszymi uczestnikami, został bardzo wysoko oceniony przez jury w pierwszym etapie konkursu "CanSat 2020".- Za drugi raport otrzymaliśmy 9,2 na 10 możliwych do uzyskania punktów. Średnia ocen raportów wszystkich startujących zespołów wynosi 6,8, a mediana 7,0. Oznacza to, że jesteśmy w czołówce 25 zespołów, które zakwalifikowały się do polskiej eliminacji europejskiego konkursu - opowiada 15-letni Marek Kwosek, członek zespołu projektowego.Obecnie młodzi naukowcy stoją przed wyzwaniem pozyskania środków na realizację swojej misji, co jest jednym z elementów ocenianych przez jury konkursu. Zbiórka crowdfundingowa prowadzona jest na portalu https://zrzutka.pl/knei. W zależności od efektów zbiórki zgromadzone środki zostaną przeznaczone na:CanSat 2020 to międzynarodowy konkurs organizowany przez Europejskie Biuro Edukacji Kosmicznej ESERO (program edukacyjny Europejskiej Agencji Kosmicznej). Celem inicjatywy jest inspirowanie młodych ludzi do wybierania w przyszłości zawodów związanych z inżynierią, technologią i naukami ścisłymi z zakresu STEM (ang. Science, Technology, Engineering and Mathematics).W bieżącej edycji bierze udział młodzież z 16 krajów. W Polsce projekt realizowany jest przez Centrum Nauki Kopernik.Członkowie Koła Naukowego Elektroniki i Informatyki z Knurowa startują w polskiej edycji, której zwycięska drużyna reprezentować będzie Polskę na zawodach europejskich w 2020 roku.