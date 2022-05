Mniej chętnych do kupowania na Ebayu, widać to w wynikach firmy

Największa na świecie internetowa platforma aukcyjna Ebay odnotował stratę netto w I kwartale 2022 r. z powodu przeszacowania portfela.

Strata Ebaya w I kwartale 2022 roku wyniosła on 1,34 miliarda dolarów, czyli 2,28 dolarów na akcję, w porównaniu z zyskiem netto w wysokości 641 milionów dolarów, czyli 0,92 dolara na akcję rok wcześniej - podała firma w raporcie.

Zysk przed czynnikami jednorazowymi spadł do 1,05 dol. na akcje z 1,09 dol. rok wcześniej. To jednak więcej niż spodziewali się analitycy.

Kwartalne przychody firmy zmalały o 6 proc. do 2,48 miliarda dolarów, w porównaniu z konsensusem rynkowym wynoszącym 2,46 miliarda dolarów.

Wolumen obrotu brutto za pośrednictwem platformy firmy w omawianym kwartale skurczył się o 20 proc. - do 19,4 miliarda dol. Wyłączając zmiany kursów walut, spadek wyniósł 17 proc.

To co może martwic najbardziej firmę, to fakt, że liczba aktywnych nabywców wyniosła 142 mln w porównaniu do 163 mln rok wcześniej.

Według prognoz firmy w drugim kwartale jej przychody wyniosą 2,35-2,4 mld dol., a zysk skorygowany 0,87-0,91 dol. na akcję.

Akcje spółki od początku roku spadły o 18 proc.