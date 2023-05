Mniej energii na kryptowaluty

Obliczenia z wykorzystaniem światła zmniejszają moc potrzebną do wydobywania kryptowalut – informuje pismo „Optica”.

Naukowcy ze Stanford University wykorzystali krzemowy chip fotoniczny, zawierający sieć programowalnych interferometrów 6x6 w celu zmniejszenia energii niezbędnej do zastosowań dotyczących technologii blockchain, w tym kryptowalut.

1 porc. energii na świecie zużywają kryptowaluty. Ten udział będzie jednak rósł

"Wydobywanie" kryptowalut, takich jak Bitcoin - proces weryfikacji transakcji i dodawania nowej kryptowaluty do łańcucha bloków - pochłania do 1 proc. energii używanej na całym świecie. Oczekuje się, że wydatki na energię będą rosły, ponieważ kryptowaluty i aplikacje typu blockchain stają się coraz bardziej powszechne.

Nowe rozwiązanie wykorzystujące światło do niskoenergetycznych obliczeń optycznych może sprawić, że kryptowaluty staną się bardziej dostępne.

"Obecnie wydobywanie kryptowalut jest dostępne tylko dla tych, którzy mają dostęp do energii po bardzo obniżonych cenach - poniżej 0,05 USD/kWh - powiedział pierwszy autor, dr Sunil Pai, który prowadził badania w Stanford, a obecnie pracuje w firmie zajmującej się obliczeniami kwantowymi PsiQuantum. - Możliwe jest, aby osoby na całym świecie uczestniczyły w wydobyciu z zyskiem".

Naukowcy pracują nad wykorzystaniem fotonicznego układu scalonego do dziesięciokrotnego obniżenia zużycia energii

Autorzy badań szczegółowo opisują swój nowy schemat obliczeń o nazwie LightHash, który wykorzystuje fotoniczny układ scalony. Naukowcy przewidują, że to podejście, jeśli zostanie wdrożone na dużą skalę, może przynieść mniej więcej dziesięciokrotną poprawę zużycia energii w porównaniu z najlepszymi nowoczesnymi cyfrowymi procesorami elektronicznymi.

"Nasze podejście do fotonicznego łańcucha bloków może być również wykorzystywane do zastosowań wykraczających poza kryptowaluty, takich jak bezpieczne przesyłanie danych do dokumentacji medycznej, inteligentnych kontraktów i głosowania" - powiedział Pai.

"Ponieważ komputery analogowe, w tym fotoniczne, mają trudności z osiągnięciem niskiego poziomu błędów, zaprojektowaliśmy LightHash tak, aby zachować wszystkie właściwości bezpieczeństwa wcześniejszych rozwiązań, jednocześnie poprawiając jego niezawodność" - powiedział Pai.