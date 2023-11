Mobilny skaner RTG za ponad 17 mln zł trafi na polsko-białoruski odcinek granicy

Mobilny skaner RTG za ponad 17 mln zł trafi na polsko-białoruski odcinek graniczny w województwie lubelskim. Nowoczesne urządzenie umożliwi wykrywanie nielegalnych towarów oraz ukrytych przestrzeni wewnątrz pojazdów – poinformowała Izba Administracji Skarbowej w Lublinie.

O podpisaniu umowy na dostawę mobilnego skanera do prześwietlania pojazdów za ponad 17 mln zł poinformował w poniedziałek rzecznik IAS w Lublinie Michał Deruś. Najpóźniej do 15 maja 2024 r. urządzenie zostanie dostarczone do Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białej Podlaskiej.

"Nowy skaner to zaawansowane narzędzie do kontroli kontenerów oraz pojazdów samochodowych, umożliwiające przeprowadzenie dogłębnej inspekcji ich zawartości. Urządzenie, korzystając z promieniowania rentgenowskiego, pozwala na efektywne identyfikowanie nielegalnych ładunków i przemycanych towarów, w tym wyrobów tytoniowych" - wyjaśnił rzecznik dodając, że sprzęt pomoże też w lokalizowaniu materiałów o niebezpiecznych właściwościach, takich jak substancje wybuchowe, narkotyki czy broń palna.

Podkreślił, że zastosowanie technologii rentgenowskiej umożliwia wykrywanie ukrytych przestrzeni i nietypowych konstrukcji wewnątrz pojazdów i kontenerów, w tym podwójnych ścian, nieautoryzowanych przegród czy zbiorników.

"Mobilny skaner RTG trafi na polsko-białoruski odcinek graniczny w województwie lubelskim. Będzie używany zarówno na drogowych przejściach granicznych, jak i kolejowych" - dodał rzecznik.

"Urządzenie rentgenowskie to prawdziwy przełom w dziedzinie mobilnej kontroli przewożonych towarów oraz bezpieczeństwa na wschodniej granicy kraju. To urządzenie to więcej niż tylko najnowsza technologia; to nasz sposób na zapewnienie jeszcze większej czujności" - ocenił dyrektor IAS w Lublinie Artur Krukowski, cytowany w komunikacie.

Koszt zakupu skanera wyniesie ponad 17 mln zł, z czego ok. 11 mln zł to środki unijne.