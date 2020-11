Mocna innowacyjna trzydziestka

Ponad 192 mln zł z Funduszy Europejskich pomoże zespołom polskich naukowców i przedsiębiorców w realizacji 30 nowatorskich projektów z różnych dziedzin. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozstrzygnęło siódmy konkurs „Projekty aplikacyjne”.

Wnioskodawcy będą się też przygotowywać m.in. do realizacji takich projektów, jak: „Eko-efektywny wielopaliwowy układ napędowy z ogniwem wodorowym w jednostce pływającej typu katamaran”, „Wykorzystanie środowiska wirtualnej rzeczywistości w systemie szkolenia pracowników handlingu w zakresie obsługi towarów przewożonych drogą powietrzną” czy „Opracowanie systemu szybkiego genotypowania próbek biologicznych dla celów kryminalistycznych – ForenSNP”. Ponadto w efekcie prac B+R mają powstać czujniki do pomiarów ekstremalnych ciśnień, nowatorska technologia produkcji substratu i nawozów z krajowych surowców do produkcji sadzonek drzew leśnych oraz inteligentny i bezobsługowy system stabilizacji pracy dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych w oparciu o modułowe instalacje wodorowego bufora energetycznego z perspektywą użytkowego wykorzystania wodoru. Praktyczne zastosowanie ma szansę znaleźć także system monitoringu i analizy zdarzeń pozwalający na podniesienie bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych kategorii D, a przy tym identyfikujący przestrzeganie obowiązujących przepisów ruchu drogowego.Program „Projekty aplikacyjne” cieszy się niezmiennie dużym zainteresowaniem innowatorów. W dotychczas zrealizowanych sześciu konkursach dofinansowanie uzyskało około 140 projektów.W siódmym konkursie wnioski mogły zgłaszać wyłącznie konsorcja naukowo-przemysłowe składające się maksymalnie z pięciu podmiotów, w tym co najmniej jednego przedsiębiorstwa i co najmniej jednej jednostki naukowej. Liderem takiego konsorcjum może być jednostka naukowa albo przedsiębiorstwo. Projekty muszą być realizowane poza województwem mazowieckim (kategoria regionów słabiej rozwiniętych). Powinny obejmować realizację zarówno badań przemysłowych, jak i eksperymentalnych prac rozwojowych lub wyłącznie tych ostatnich. Elementem projektu mogą być również prace przedwdrożeniowe.– Nabór wniosków w konkursie prowadziliśmy w lipcu br. Po raz kolejny okazuje się, że nawet epidemia COVID-19 nie jest w stanie wyhamować innowacji, i to w różnych dziedzinach, począwszy od medycyny i biotechnologii, poprzez chemię, ochronę środowiska i energetykę odnawialną, aż po sztuczną inteligencję czy nowoczesne technologie materiałowe. Innowacje pokonują wszelkie bariery. Ich twórcy, polscy przedsiębiorcy i naukowcy, potrafią zawalczyć o sukces swoich przedsięwzięć, a my nadal jesteśmy gotowi im w tym pomagać – deklaruje Przemysław Kurczewski, zastępca dyrektora NCBR.Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, że po przekazaniu wnioskodawcom pisemnych informacji o wynikach oceny ich projektów rozpocznie się proces podpisywania umów.