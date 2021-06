Mocne wejście w 5G. Polski system ma światowa premierę

Thorium Space, start-up tworzący rozwiązania dla przemysłu kosmicznego, rozpoczął realizację projektu budowy stacji bazowej dla sieci telekomunikacyjnej 5G. Spółka pracuje nad autorską technologią dla sieci mobilnych piątej generacji. Na szerokie wody w dziedzinie budowy 5G wypływa właśnie teraz także inna polska firma - IS-Wireless.

Światowa premiera z Polski

Nowy model działania

Na Open RAN swoje działania opiera także inna polska firma - IS-Wireless, która nie jest start-upem, a dojrzałym dostawcą rozwiązań telekomunikacyjnych z wieloletnim doświadczeniem.Obecnie IS-Wireless jest tuż przed międzynarodową premierą swojego systemu dla 5G. Spółka ogłosiła już, że dysponuje w pełni gotową do wdrożenia własną technologię, która umożliwia budowę sieci 5G w modelu otwartym. Po pokazach za zamkniętymi drzwiami na targach Mobile World Congress w Barcelonie (MWC21), szykuje się właśnie do oficjalnego publicznego pokazu możliwości autorskiego rozwiązania w trakcie tego największego światowego wydarzenia branży telekomunikacyjnej.- Możemy już z dumą ogłosić, że nasze rozwiązanie jest w pełni gotowe. Po raz pierwszy zaprezentujemy nasz produkt za granicą. Będzie to jego oficjalna światowa premiera - zapowiedział prezes IS-Wireless Sławomir Pietrzyk.Podkreślił przy tym, że zgodnie z ideą jego firmy, by budować 5G w modelu otwartym, potrzebni są partnerzy. - Chcemy również pokazać naszą gotowość do współpracy we wdrażaniu naszych rozwiązań - zaznaczył.Na targach w Barcelonie IS-Wireless pokaże kompletne rozwiązanie 5G oraz integrację z rozwiązaniami firmy Canonical. Dla tych, którzy nie mogą przyjechać do Hiszpanii firma przygotowała wirtualne stoisko w ramach współpracy z O-RAN Alliance. Będzie można na nim obejrzeć pokaz online działania systemu 5G w modelu Open RAN. O-RAN Alliance to organizacja powstała z inicjatywy światowych liderów, takich jak AT&T, China Mobile, Deutsche Telekom, NTT DOCOMO i Orange, pracująca na rzecz prowadzenia branży RAN w kierunku otwartych i zwirtualizowanych sieci mobilnych.Premiera w Barcelonie to wstęp do wdrażania polskiego rozwiązania na całym świecie. Firma stawia za swój strategiczny cel przejęcie w ciągu najbliższych trzech lat nawet 5 proc. całego globalnego rynku Open RAN, czyli osiągnąć sprzedaż na poziomie około 160 mln dolarów. W ubiegłym miesiącu zainicjowała również międzynarodowy projekt #5GMadeTogether, którego celem jest współpraca na rzecz globalnej budowy sieci piątej generacji w modelu otwartym.Prezes IS-Wireless Sławomir Pietrzyk zapowiedział, że pierwsze wdrożenia 5G opartego o polską technologię rozpoczną się jeszcze w 2021 roku.Firma celuje zwłaszcza w budowę prywatnych sieci i wykorzystanie potencjału 5G w przemyśle 4.0. W niektórych krajach, jak np. w Niemczech, fragmenty pasma 5G są dostępne dla lokalnych zastosowań komercyjnych, niezależnie od oferty dużych operatorów. Dzięki temu pojedyncze budynki, fabryki, parki technologiczne czy samorządy mogą budować łączność 5G na własne potrzeby.- W naszej ofercie są kompletne rozwiązania sieciowe 5G, w skład czego wchodzi oprogramowanie oraz sprzęt. Jest to kompletna sieć, którą klient, np. operator lub właściciel sieci prywatnej, może u nas zamówić. Może również zamówić usługę instalacji, skonfigurowania, zaplanowania takiej sieci - tłumaczył niedawno Sławomir Pietrzyk.Ocenił przy tym, prywatne sieci czeka także intensywny rozwój w Polsce i liczy, że w zbliżającym się postępowaniu na zagospodarowanie częstotliwości pod 5G zostanie wyodrębniony również fragment pasma na prywatne zastosowania.Jak podkreślił, Open RAN jest nie tylko bardziej elastyczny od tradycyjnych rozwiązań, ale także tańszy. - Japoński operator Rakuten Mobile raportuje, że jeśli chodzi o rozwiązanie otwarte, czyli dokładnie takie, jakie chcemy zaoferować, zmniejsza CAPEX i OPEX o rząd 30-40 proc. w porównaniu z tradycyjnym rozwiązaniem - zwrócił uwagę Pietrzyk.Zastrzegł jednak, że celem firmy nie jest konkurowanie ceną z tradycyjnymi dostawcami sieci. - My ich ogramy zupełnie gdzie indziej. Zaproponujemy taki model biznesowy, którego nie będą w stanie udźwignąć, nie będą w stanie w niego wejść - tłumaczył. - Jako przykład powiem, że sieć w modelu elastycznym może być dostarczana jako infrastructure as a service (IaaS), czyli w praktyce w abonamencie i to jest jeden z modeli, który rozważamy - oznajmił Sławomir Pietrzyk.