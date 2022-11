Mocny dolar pomaga polskim producentom gier. Liczą na dobrą końcówkę roku

Mali producenci gier z Polski z optymizmem patrzą na końcówkę bieżącego roku. Jako istotne wsparcie dla branży wskazują wciąż silnego dolara, potencjał przejęć na względnie tanim rynku oraz ogólną poprawę "sentymentu inwestycyjnego" do spółek gamedev.

Mocny dolar sprzyja branży gamedev, ponieważ większość przychodów spółki notują w dolarach, a koszty księgują w złotych, dlatego w najbliższym czasie możliwe do osiągnięcia będą “nadzwyczajne” zyski, płynące z różnic kursowych.

Wartość większości spółek z branży jest względnie niska, wobec czego nadchodzące miesiące to dobry czas na fuzje i przejęcia obiecujących studiów na bardzo atrakcyjnych warunkach.

Co jest również istotne: czwarty kwartał to okres świąteczny, który zawsze pobudza popyt na produkty rozrywkowe, zwłaszcza gry wideo.

Polscy producenci gier - notowani zarówno na NewConnect, jak i głównym rynku GPW - mają za sobą ciężkie kwartały, licząc od początku 2021 roku.

Odpływ kapitału z giełd oraz zmiana optymistycznego nastawienia do sektora z 2020 roku spowodowały urealnienie wycen, a w niektórych przypadkach można już mówić o niedoszacowaniu wartości spółek.

Ostatnie miesiące przyniosły jednak ożywienie w sektorze, co widać zwłaszcza po dużych spółkach. Jednak także mniejsze studia widzą w nadchodzących kwartałach szansę na podtrzymanie pozytywnego nastawienia - i to niekoniecznie związanego z nadchodzącymi premierami nowych gier.

Jak szacuje branżowy portal Newzoo, w 2022 roku wartość światowego rynku gier zbliży się do 200 mld dolarów, a w ciągu kolejnych dwóch lat urośnie do ponad 225 mld dolarów.

Nadzwyczajne zyski z różnic kursowych silnym wsparciem dla gamingu

Joanna Tynor, prezes zarządu DRAGO Entertainment (spółka z NewConnect wyceniana obecnie na 40 mln zł, twórca hitu "Gas Station Simulator"), wskazuje na sprzyjającą obecnie sytuację na rynku walutowym oraz czynnik ludzki jako klucz do sukcesu.

- Dla producentów i wydawców gier dobry, kreatywny i jakościowy zespół to klucz do sukcesu. Oczywiście mocny dolar także ma pozytywny wpływ na wyniki finansowe, ponieważ większość przychodów notujemy w dolarach, a większość kosztów w złotych. Nie pomaga, rzecz jasna, inflacja - ze względu na presję płacową i wzrost innych kosztów - komentuje dla WNP.PL Joanna Tynor.

Zwraca ona jednak uwagę na fakt, że pozytywne i negatywne czynniki w dłuższej perspektywie nie mają dla producentów gier tak dużego znaczenia, jeśli wyda się dobry produkt z "długim ogonem sprzedażowym", czyli grę, którą można rozwijać, doskonalić i rozbudowywać.

Tę opinię podziela też Michał Gembicki, członek zarządu giełdowej spółki Klabater (NewConnect, 11 mln zł kapitalizacji).

- Dzięki wysokiemu kursowi dolara oraz euro polscy producenci i wydawcy gier wideo mają w tej chwili wyższe wpływy. Swoje koszty rozliczają w słabszym złotym, a zarabiają w umacniających się względem polskiej walutach. W najbliższym kwartale spółki z branży mogą więc liczyć na “nadzwyczajne” zyski, płynące z różnic kursowych - mówi WNP.PL Gembicki.

Nie bez znaczenia jest także obserwowana ostatnimi czasy zmiana nastawienia do sektora - sektorowy indeks WIG-GRY, w skład którego wchodzi 19 spółek, wzrósł w skali miesiąca o 15 proc., a stopa zwrotu za trzy ostatnie miesiące to aż 28 proc.

- Sądzę, że gamedev ma przed sobą dobre perspektywy w czwartym kwartale. W ostatnim czasie zauważalna jest znaczna poprawa sentymentu do spółek z tego sektora na polskim parkiecie. Myślę, że ten trend może być kontynuowany, ponieważ sytuacja makroekonomiczna sprzyja branży. Drogi dolar oraz euro dla wielu spółek gamingowych to pozytywne zjawisko, gdyż gry sprzedają się globalnie, a koszty ponoszone są w rodzimej walucie - mówi z kolei Damian Szymański, prezes Render Cube (NewConnect, wycena 130 mln zł).

W ostatnich tygodniach zarówno dolar, jak i euro skorygowały ostatnie wzrosty względem złotego, ale poziom kursowy 4,75 dla USD/PLN i 4,71 dla EUR/PLN wciąż można uznać za relatywnie wysoki.

Na rynku producentów gier jest tanio – to dobry czas na przejęcia

Mimo ostatniego odbicia na sektorze większość spółek wciąż jest relatywnie tania. Patrząc w ujęciu od początku roku: zaledwie dwie z 19 spółek z indeksu WIG-GRY ma dodatnią stopę zwrotu (Big Cheese Studio oraz CI Games).

O tym, że to dobry czas na fuzje i przejęcia mówi Michał Gembicki z Klabatera.

- Na rynku wciąż dostępne są środki pieniężne, które inwestorzy w dobie kryzysu chcą przeznaczać na konsolidacje. Ponieważ wartość spółek jest niska, to dobry czas do inwestycji na bardzo preferencyjnych warunkach. I dobry czas do fuzji i połączeń - komentuje Gembicki.

Kontynuacji konsolidacji w sektorze spodziewa się też Mateusz Smieżewski, prezes Gamivo (NewConnect, 85 mln zł kapitalizacji).

- Poprzednie kwartały 2022 roku stały pod znakiem konsolidacji gamedevu zarówno w postaci przejęć polskich firm przez zagranicznych graczy, jak i transakcji dokonywanych przez rodzimych przedsiębiorców. Spodziewamy się, że w IV kwartale ten trend zostanie utrzymany - mówi WNP.PL Śmieżewski.

W bieżącym roku aktywny na polskim rynku gamingowym jest chiński Tencent, który jest akcjonariuszem m.in. notowanej na GPW spółki Bloober Team.

Jest kilka istotnych czynników ryzyka – rosnąca inflacja czy recesja

Co może stać na przeszkodzie w rozwoju sektora? Mimo że gry wciąż pozostają najłatwiejszą, zupełnie niezależną od problemów świata fizycznego formą rozrywki, na horyzoncie widać kilka istotnych ryzyk.

Z pewnością nie pomagają pogarszające się nastroje konsumentów, rosnąca inflacja oraz perspektywa recesji.

Wspomniane czynniki – według naszych rozmówców – mogą przełożyć się na "postawy optymalizacyjne" wśród graczy, co oznacza redukcję liczby nabywanych gier i koncentrację na darmowych grach z gatunku free-to-play.