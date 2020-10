Moderatorzy Facebooka muszą wrócić do pracy w biurze

Współpracujący z Facebookiem moderatorzy treści zatrudniani przez zewnętrzną agencję pracy Accenture w Teksasie zostali poinformowani, że od 12 października będą musieli wrócić do biura. Moderatorzy w marcu zostali odesłani do pracy zdalnej z powodu pandemii COVID-19.

Jak poinformował portal technologiczny The Verge, pracownicy odpowiedzialni za moderację treści na serwisach należących do Facebooka, którzy zostali zatrudnieni za pośrednictwem agencji Accenture, od 12 października będą zmuszeni zrezygnować z pracy zdalnej i wrócić do biura. Według The Verge moderatorzy nie zostali poinformowani o przyczynach tej decyzji. Accenture nie odpowiedział również na pytania zatrudnionych o to, czy firma zdoła odpowiednio zabezpieczyć pracowników przez zakażeniem COVID-19. Agencja zapowiedziała, że zorganizuje osobne spotkanie poświęcone temu tematowi.

Facebook zatrudnia ok. 15 tys. pracowników kontraktowych - w większości za pośrednictwem zewnętrznych agencji pracy, takich jak Accenture. Osoby te pozbawione są świadczeń przysługujących pracownikom etatowym. Jak pisze The Verge, praca moderatorów jest szczególnie niewdzięczna, ponieważ całymi dniami muszą przeglądać szkodliwe treści, w tym pełne przemocy i nienawiści. U części pracowników, także tych zatrudnionych przez Accenture, diagnozowano nawet zespół stresu pourazowego (PTSD). W maju Facebook w ramach ugody przyznał moderatorom zadośćuczynienie "za straty zdrowotne" o łącznej wysokości 52 mln dolarów.

Od wybuchu pandemii wiele firm technologicznych zdecydowało się odesłać pracowników, w tym kontraktowych, do pracy zdalnej. Część spółek postanowiła też postawić mocniej na moderację w oparciu o algorytmy sztucznej inteligencji. W ostatnich miesiącach niektóre platformy, w tym Facebook i YouTube, przyznały jednak, że odkąd przeszły na moderację technologiczną, jej jakość spadła. Firmy są też krytykowane za niewystarczająco szybkie reagowanie na pojawiające się na ich stronach szkodliwe treści, w tym dezinformację związaną z listopadowymi wyborami prezydenckimi w USA. Dlatego też koncerny postanowiły przywrócić moderatorów treści do pracy w biurze.

"Niektóre obowiązki powierzane pracownikom Accenture nie mogą być wykonywane z domu" - potwierdził rzecznik Facebooka.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami koncernu etatowi pracownicy Facebooka będą kontynuować pracę zdalną przynajmniej do lipca 2021 r.