Motorcycle Mechanic Simulator zwrócił się już Play2Chill

Dotychczasowa sprzedaż gry Motorcycle Mechanic Simulator 2021 pozwoliła na pokrycie wszystkich kosztów jej przygotowania i produkcji. Studio Play2Chill do tej pory sprzedało niemal 50 tysięcy egzemplarzy swojej debiutanckiej gry. Łączny budżet symulatora mechanika motocyklowego wyniósł około 1,2 miliona złotych. Jeszcze w tym roku produkcja będzie dostępna na najpopularniejszych konsolach.

Światowa premiera Motorcycle Mechanic Simulator 2021 odbyła się w listopadzie ubiegłego roku na platformie Steam. W ostatnich 30 dniach recenzje graczy na tej platformie są w 84 procentach pozytywne. Aktualny stan zapisów na tę grę wynosi prawie 130 tysięcy zapisów. Niemal co trzeci egzemplarz sprzedawany jest w Stanach Zjednoczonych. Cena pełnej wersji wynosi 19,99 dolara. Współwydawcą gry jest PlayWay.

- Jesteśmy zadowoleni z wyniku sprzedaży naszej debiutanckiej gry, jaki do tej pory udało nam się osiągnąć. Od momentu premiery zwróciły się wszystkie koszty produkcji. Sprzedaliśmy już prawie 50 tysięcy egzemplarzy, a każda kolejna sprzedana kopia gry stanowi teraz zysk spółki. Teraz czas na wersje konsolowe, które jeszcze bardziej napędzą sprzedaż tytułu. Ciągle widzimy przestrzeń do rozwoju naszego symulatora mechanika motocyklowego, dlatego w drugiej połowie tego roku zaprezentujemy nowe DLC, w którym pojawią się skutery- mówi cytowany w komunikacie prezes Play2Chill Tomasz Róziecki

Spółka rozwija swoje portfolio wydawnicze. Obecnie koncentruje się na pracach przy grach Aztecs The Last Sun, Rally Mechanic Simulator, a także Far North Survival, których premiery są zaplanowane w 2023 roku.

Play2Chill notowany jest od 2021 roku na NewConnect