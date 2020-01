Motorola: składane ekrany mają ogromną przyszłość

Motorola razr jest pierwszym składanym smartfonem wprowadzanym przez firmę na rynek, ale technologia takich ekranów ma ogromną przyszłość. Zarówno my, jak i inne firmy będą podążać w tę stronę - wskazała w rozmowie PAP regionalna PR menedżer Motoroli Agnieszka Stańczuk.

W styczniu odbyła się premiera składanej Motoroli razr - smartfona przypominającego telefon z klapką o tej samej nazwie, który firma zaczęła sprzedawać w 2004 r. Urządzenie ma trafić do sprzedaży w lutym, w limitowanej ilości.

"Razr jest pierwszym składanym rozwiązaniem, które wprowadzamy na rynek. Nad jego ostateczną formą pracowaliśmy przez ponad cztery lata, tworząc powyżej 20 różnych prototypów. Jest to także odpowiedź na oczekiwania zgłaszane przez użytkowników współczesnych urządzeń - w przypadku składanych telefonów oczekują powrotu do rozmiarów kieszonkowych, a nie powiększania rozmiarów urządzenia" - wskazała w rozmowie z PAP PR menedżer Motoroli na Polskę i kraje Europy Środkowo-Wschodniej, Rosję i Ukrainę Agnieszka Stańczuk.

"Składane ekrany to technologia z ogromną przyszłością. Ma dla nas wielkie znaczenie i będziemy z uwagą obserwować jej rozwój. Wierzę, że nie tylko my, ale także inne firmy będą podążać w tę stronę" - powiedziała Stańczuk, dodając, że nie może zdradzić planów firmy co do kolejnych produktów. "Dopiero co zaprezentowaliśmy pierwszy model o tak unikatowej konstrukcji" - zaznaczyła.

Jak przekonywała menedżer Motoroli, razr to nie tyle telefon, co "zjawisko i urządzenie z duszą - łączy bowiem sentyment z najnowocześniejszymi technologiami i pionierskim na rynku rozwiązaniem polimerowego składanego ekranu". "Nowe technologie muszą jednak kosztować. Podobnym aspirującym produktem była w swoim czasie Motorola V3, która stała się ikoną popkultury" - dodała.

"Smartfon przeznaczony jest więc dla osób, które podążają za najnowszymi trendami i chcą się wyróżnić. Zainteresowani nim na pewno będą też fani naszej marki, którzy kupią urządzenie niezależnie od ceny" - oceniła rozmówczyni PAP. Jak mówiła, nie jest to produkt dla przeciętnego klienta. "W każdym kraju pojawi się w mocno limitowanej ilości. Grupa osób, mogących sobie na niego pozwolić będzie podobnie limitowana. Sądzę, że i tak sprzeda się bardzo szybko" - podkreśliła Stańczuk.

"Pierwsze dostawy trafią do każdego kraju na początku lutego. Produkt musimy dostarczyć w tym samym czasie na całym świecie, a sam proces wytwarzania ekranu jest dość skomplikowany" - informowała menedżer.

"We właściwej sprzedaży w Polsce produkt będzie dostępny od lutego, możemy tu mówić o pierwszej połowie miesiąca. Znajdzie się w ofercie operatora Orange, który jako jedyny w naszym kraju oferuję usługę eSIM - nieodzowną dla działania motoroli razr" - wskazała Stańczuk.

Razr zastępuje brak tradycyjnego gniazda SIM wsparciem dla technologii eSIM - wirtualnej karty kodowanej w oprogramowaniu po zeskanowaniu kodu QR. Obecnie Orange jest jedynym dostawcą tej usługi w Polsce, choć jej wprowadzenie w zeszłym roku zapowiedziały m.in. Play i T-mobile.

"Cieszymy się z nawiązania współpracy z Orange, bez nich premiera telefonu nie byłaby możliwa. Oczywiście z perspektywy konsumentów idealne byłoby, gdyby mieli wybór i możliwość zakupu tego telefonu w dowolnym miejscu. Niemniej to właśnie Orange oferuje obecnie tę usługę już od dłuższego czasu i wyznacza trendy w technologii eSIM" - przekonywała rozmówczyni PAP.

Przedstawicielka firmy dodała, że o planach rozwoju sprzedaży smartfona przez innych operatorów zacząć można rozmawiać dopiero wtedy, gdy uruchomią eSIM.

"Zapowiadana cena europejska samego smartfona w wysokości 1599 euro może się różnić zależnie od oferty operatora w różnych krajach. W przypadku Orange będzie to zapewne uzależnione od wybranej taryfy abonamentowej i rodzaju umowy z klientem. Ostateczną cenę w Polsce poznamy przy wejściu razr do sprzedaży krajowej" - podsumowała Stańczuk.

Rozmawiał Krzysztof Sobiepan