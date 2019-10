Motoryzacja ciągnie rynek robotów

W Europie Środkowo-Wschodniej sprzedano w 2018 roku 9732 robotów, o 8 proc. mniej niż rok wcześniej. W Polsce wystąpiła odwrotna tendencja – przedsiębiorstwa kupiły 2651 robotów, aż o 40,2 proc. więcej niż w 2017 r. (1891 jednostek). Na całym świecie zainstalowano w 2018 r. łącznie 422 tys. robotów, o 6 proc. więcej w porównaniach rocznych, ich wartość wyniosła 16,5 mld USD.





Rynek w Europie

Patrz też: Cobot może być już tańszy od polskiego pracownika z pensją minimalną W 2018 r. wskaźnik gęstości robotyzacji w światowym przemyśle produkcyjnym miał poziom 99 jednostek na 10 000 pracowników, w tym w Europie wynosił on 114 robotów.W 2018 r. sprzedaż robotów przemysłowych w Europie wzrosła o 14 proc., do 74 965 jednostek, ustanawiając tym samym ponownie nowy rekord.Sprzedaż robotów przemysłowych w Europie Środkowo-Wschodniej spadła o 8 proc., w tym w Czechach o 6 proc. (do 2725 sztuk), na Słowacji o 38 proc. (749 jednostek), na Węgrzech aż o 63 proc. (912 sztuk). Ma to niewątpliwie związek z problemami przemysłu motoryzacyjnego, silnego w tych krajach.Gęstość robotów w przemyśle motoryzacyjnym jest szczególnie wysoka na Słowacji (815 robotów na 10 tys. pracowników), przewyższając wartość w Czechach (wskaźnik 555).