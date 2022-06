Można już kupić maliny zebrane przez roboty

W Wielkiej Brytanii pojawiły się w sprzedaży maliny. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że zbioru owoców dokonały roboty.

Maliny zostały prawdopodobnie zebrane przez pierwszego na świecie komercyjnego robota, który jest w stanie poradzić sobie z wyzwaniem, jakim jest zbieranie miękkich, małych owoców.

Dwa roboty opracowane przez Fieldwork Robotics z Plymouth University w sposób ciągły zbierają maliny z krzewów rosnących w rzędach tuneli na polu w pobliżu Odemiry w południowo-zachodniej Portugalii. Farma jest prowadzona przez Summer Berry Company, która ma siedzibę w pobliżu Chichester w West Sussex i jest wiodącym dostawcą do brytyjskich supermarketów, w tym M&S, Ocado, Tesco, Sainsbury's i Waitrose.

Roboty opracowane kosztem dwóch milionów funtów mają 180 centymetrów wysokości, a każdy z nich jest wyposażony w cztery plastikowe ramiona wydrukowane na drukarce 3D, które jednocześnie zbierają maliny. Są to jedne z najbardziej wymagających owoców do zbioru przez roboty, ponieważ są bardziej miękkie niż inne i rosną na wysokich krzewach na różnych wysokościach.

Kiedy trzy lata temu testowano w Wielkiej Brytanii pierwszą wersję robota, miał on jedną rękę, która ostrożnie zbliżała się do owocu, a zerwanie i włożenie jagód do pudełka zajmowało minutę. Od tego czasu zarówno technologia czujników, jak i ramiona zostały całkowicie przeprojektowane, aby skrócić przestoje i czas zbiorów.

Celem firmy jest, aby robot zbierał 25 000 malin dziennie, podczas gdy osoba pracująca na ośmiogodzinną zmianę zbierze w tym czasie 15 000.