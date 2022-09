Mr. Bah. Robot, który pomaga seniorom

Singapurski wynalazek o nazwie Mr. Bah ma monitorować ruchy osób, których stan zdrowia wskazuje, że mogą być zagrożone upadkiem. W przypadku utraty równowagi stabilizuje on chód, co pozwala także zmniejszyć lęk przed skutkami upadku i funkcjonować autonomicznie.

Zapraszamy do Katowic na Międzynarodowe Targi Obrabiarek, Narzędzi i Technologii Obróbki TOOLEX. Targi pod patronatem WNP.PL odbędą się 4-6 października 2022 r. - w ich ramach zapraszamy na ciekawą konferencję Nowy Przemysł 4.0. Rejestracja trwa!

Prawie 700 tys. ludzi umiera rocznie w wyniku upadków.

Robot zwany pieszczotliwie „Mr. Bah” ma asystować ludziom szczególnie narażonym na zachwiania równowagi i upadki.

Mr. Bah i podobne wynalazki służące seniorom stanowią odpowiedź na wyzwania związane ze starzeniem się społeczeństw.

Większość ofiar wypadków domowych stanowią osoby powyżej 60. roku życia. Dla dalszych 37 milionów upadki kończą się przymusową wizytą w szpitalu, a nierzadko także długotrwałym leczeniem. Wedle klasyfikacji Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w kategorii „nieintencjonalnych zranień” upadki stanowią drugą najczęstszą przyczynę śmierci. Wyprzedzają je w tej tragicznej klasyfikacji tylko wypadki drogowe.

Na ponure konsekwencje upadków szczególnie narażeni są ludzie starsi. Ich kondycja fizyczna powoduje, że statystycznie częściej tracą równowagę. Ponadto w bardziej zaawansowanym wieku upadek powoduje poważniejsze kontuzje.

Technologie w służbie starszym osobom: monitorowanie ruchów i pomocna dłoń

To właśnie im przede wszystkim ma pomóc urządzenie zaprojektowana przez Nanyang Technological University (NTU) z Singapuru. Robot zwany pieszczotliwie „Mr. Bah” ma asystować ludziom szczególnie narażonym na zachwiania równowagi i upadki, na przykład w wyniku przebytego udaru. Jego zadaniem jest monitorowanie ruchów człowieka i wyciągnięcie pomocnej dłoni – czy raczej szyny- i podparcie go w przypadku utraty równowagi. Jest to możliwe dzięki wyposażeniu maszyny w sensory i kamery. „Mr Bah” wyglądem przypomina wózek inwalidzki znajdujący się za plecami pacjenta z wysuwanymi stabilizacyjnymi na wysokości ludzkich bioder. Jest połączony ze swoim podopiecznym za pomocą pewnego rodzaju uprzęży.

Do tej pory jego skuteczność została potwierdzona na kilkudziesięciu pacjentach w ciągu prawie trzech lat testów dzięki współpracy NTU, singapurskiego instytutu zajmującego się rehabilitacją oraz miejscowym szpitalem. Wedle Wei Tech Ang, lidera projektu cytowanego przez “The Washington Post”, celem konstruktorów było zapewnienie pacjentom i osobom starszym poczucia niezależności przy jednoczesnym zmniejszeniu strachu przed upadkiem. Ten lęk paraliżuje bowiem często osoby starsze równie silnie, co fizyczne ograniczenia.

Wynalazki dla seniorów odpowiedzią na wyzwania związane ze starzeniem się społeczeństw

Obecnie naukowcy chcą, by wynalazek zakończył fazę testową i w ciągu dwóch lat był dostępny globalnie. Jednak na tej drodze czekają jeszcze liczne przeszkody, z których największymi mogą okazać się kwestie finansowe. W celu uzyskania zgód regulacyjnych na najważniejszych rynkach, takich jak USA, UE czy Chiny, potrzeba co najmniej 4 mln dolarów. Od 10 do 20 mln USD kosztować będzie efektywne wprowadzenie urządzenia na rynki. Cena jednego urządzenia będzie się wahać od ok. 4 tys. dolarów w przypadku prostszego egzemplarza do użytku w domu, aż po ok. 20 tys. dolarów w przypadku wyposażonych w większą ilość sensorów i kamer wersji szpitalnych.

Mr. Bah i podobne wynalazki służące seniorom stanowią odpowiedź na wyzwania związane ze starzeniem się społeczeństw. Wedle danych ONZ za 2019 r. w Japonii, rekordzistce pod względem odsetka seniorów w całości populacji, aż 28 proc. społeczeństwa stanowiły osoby w kategorii 65+. W wielu państwach, szczególnie rozwiniętych, co piąta lub co szósta osoba jest seniorem i może wkrótce potrzebować wsparcia. Z kolei coraz mniej liczne roczniki młodych ludzi nie są w stanie opiekować się pokoleniem dziadków i pradziadków. Dlatego prawdopodobnie coraz częściej osobom starszym będą musiały pomagać maszyny takie, jak Mr. Bah.

Więcej komentarzy o Azji na stronie Instytutu Boyma

Zobacz naszą najnowszą "Rządową ławę". Adam Sierak rozmawia z Piotrem Uścińskim, wiceministrem rozwoju i technologii