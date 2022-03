MRiT: minister Nowak zaapelował w Waszyngtonie o wsparcie dla Ukrainy

Minister rozwoju i technologii Piotr Nowak zaapelował w Waszyngtonie o zaangażowanie Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego we wsparcie Ukrainy - poinformował resort rozwoju. Potrzebne są szybkie programy humanitarne dla krajów przyjmujących uchodźców - wskazał szef MRiT.

Nowak od poniedziałku przebywa z trzydniową wizytą w Stanach Zjednoczonych. Jak podało w komunikacie Ministerstwo Rozwoju i Technologii, pierwszy dzień jego spotkań zdominowały tematy dotyczące zacieśniania polsko-amerykańskiej współpracy gospodarczej i obronnej oraz relacji transatlantyckich UE-USA, a także zwiększenia pomocy humanitarnej dla Ukrainy i krajów udzielających pomocy uchodźcom oraz dalszych sankcji gospodarczych wobec Rosji.

Jak podał resort, Nowak w poniedziałek spotkał się w Waszyngtonie z przedstawicielem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Spraw Handlu Katherine Tai, prezesem Banku Światowego Davidem R. Malpasse, dyrektor zarządzającą Międzynarodowego Funduszu Walutowego Kristaliną Georgievą, Sekretarz Handlu USA Giną M. Raimondo, przedstawicielami Atlantic Council oraz z prezesem Polsko-Amerykańskiej Rady Biznesu Eric'em Stewartem. Odbył również rozmowę z wiceprezesem koncernu Google Karanem Bhatią.

Jak podało na Twitterze ministerstwo, Nowak w trakcie spotkania z Polsko-Amerykańską Radą Biznesu mówił, że "każda decyzja biznesowa osłabiająca Rosję to krok w stronę pokoju". "Społeczna odpowiedzialność biznesu powinna dojść do głosu szczególnie dziś, gdy niczym nieusprawiedliwione działania Kremla rujnują niepodległą Ukrainę. Mam świadomość, że sankcje gospodarcze to miecz obosieczny. Jednak pokój, wolność i życie ludzkie nie mają ceny. Biznes lepiej niż ktokolwiek inny zna pojęcie inwestycji. Sankcje wobec Rosji to inwestycja całego świata w pokój" - powiedział Nowak, cytowany na Twitterze MRiT.

Resort w komunikacie przekazał, że podczas rozmów w Waszyngtonie Nowak wskazał strategiczne cele polsko-amerykańskiego partnerstwa. "Naszym celem jest utrzymanie i systematyczne zwiększanie obecności sił amerykańskich w naszym regionie i na terytorium Polski. Dziękujemy USA za wysłanie dodatkowych oddziałów do Polski i innych europejskich sojuszników" - mówił cytowany w komunikacie Nowak podczas spotkania z Sekretarz Handlu USA Giną M. Raimondo.

W ocenie ministra, powinniśmy nadal wzmacniać współpracę w dziedzinie bezpieczeństwa energetycznego. "Dążymy do zapewnienia większej dywersyfikacji źródeł energii. Zaangażowanie i wsparcie USA dla naszych wysiłków ma kluczowe znaczenie" - podkreślił. W tym kontekście wymienił wzrost amerykańskich dostaw ciekłego gazu ziemnego oraz polsko-amerykańskie porozumienie międzyrządowe w sprawie wsparcia realizacji programu rozwoju energetyki jądrowej w Polsce.

Zdaniem ministra inwestycje USA w sektor energetyczny, transport i infrastrukturę informatyczną, które są priorytetami Trójmorza, będą miały kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego naszego regionu. Będą one także korzystne biznesowo dla amerykańskich firm.

Podczas spotkania z prezesem Banku Światowego Davidem R. Malpasse minister Nowak poruszył kwestię możliwości wsparcia ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw oraz wsparcia transformacji energetycznej w naszym kraju. W 2040 r. ponad połowa mocy zainstalowanej w Polsce ma pochodzić ze źródeł zeroemisyjnych. "Liczymy na zaangażowanie Banku Światowego w transformację energetyczną i cyfrową Polski" - powiedział Nowak podczas rozmowy z prezesem Banku Światowego, przywołany w komunikacie.

Odnosząc się do wpływu wojny w Ukrainie na sytuację gospodarczą Polski, minister zaznaczył, że Polska posiada odpowiednią infrastrukturę, aby zrezygnować z importu rosyjskiej ropy naftowej. W przypadku gazu ziemnego sytuacja ulegnie znacznej poprawie po ukończeniu projektu Baltic Pipe, który uzupełni już istniejące alternatywne źródła tego surowca.

Nowak poinformował podczas spotkania z kierownictwem Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego, że od pierwszego dnia wojny Polska, w imieniu całego świata, udzieliła schronienia uchodźcom z Ukrainy, głównie kobietom i dzieciom.

"Ukraina pilnie potrzebuje pomocy humanitarnej i wsparcia w odbudowie zrujnowanej gospodarki. Skala kryzysu wymaga zaangażowania całego świata. Bezpieczeństwo Ukrainy to bezpieczeństwo Polski i Unii Europejskiej" - mówił minister podczas rozmowy z prezesem Banku Światowego Davidem R. Malpasse.

Szef resortu wskazał na konieczność wsparcia programów zatrudnienia, przekwalifikowania, rozwoju zawodowego Ukraińców. "Liczymy na zaangażowanie Banku Światowego we wsparcie Ukrainy, także w fazie jej odbudowy. Potrzebne są szybkie programy humanitarne dla krajów przyjmujących uchodźców - Polski, Rumunii i Mołdawii" - podkreślił minister w trakcie spotkania.

Resort podał, że Bank Światowy przygotowuje pakiet pomocy dla Ukrainy o wartości 3 mld dol. oraz dodatkowe wsparcie dla krajów sąsiednich przyjmujących ukraińskich uchodźców. Nowak zaoferował polski wkład w identyfikację potrzeb przy opracowywaniu tej pomocy.

"Z zadowoleniem przyjmujemy decyzję Międzynarodowego Funduszu Walutowego o udzieleniu Ukrainie pomocy w wysokości 1,4 mld dolarów" - powiedział minister Nowak podczas spotkania z dyrektor Zarządzającą Międzynarodowego Funduszu Walutowego Kristaliną Georgievą.

Wtorek jest 20. dniem inwazji Rosji na Ukrainę. Od tego czasu do Polski przybyło ok. 1,8 mln uchodźców uciekających przed wojną. W związku z rosyjską napaścią na Ukrainę wiele państw i przedsiębiorstw na świecie nałożyło na Rosję sankcje gospodarcze i polityczne. Działalność w Rosji wstrzymało też wiele międzynarodowych koncernów - m.in. marki technologiczne, samochodowe, odzieżowe.