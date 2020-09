MSZ Rosji skrytykowało Twittera za ograniczenia wobec konta RIA Nowosti

MSZ Rosji oświadczyło, że uważa za "akt cenzury i część kampanii umotywowanej politycznie" działania Twittera wobec konta agencji informacyjnej RIA Nowosti. Amerykańska platforma usunęła profil tej rosyjskiej państwowej agencji z wyników wyszukiwania.

"Wzywamy administratorów Twittera, by zrewidowali politykę ograniczającą prawo odbiorców do swobodnego dostępu do informacji i zrezygnowali z używania antydemokratycznych narzędzi nieuczciwej konkurencji ze strony amerykańskiego mainstreamu informacyjnego wobec alternatywnych źródeł" - oświadczyło MSZ w poniedziałek wieczorem.

Rosyjski resort nazwał działania Twittera "kolejnym aktem cenzury i dyskryminacji wobec mediów rosyjskich". Wcześniej analogiczne kroki Twitter podjął wobec nadającej na zagranicę prorządowej rosyjskiej telewizji RT. W krajach zachodnich RT uważana jest za narzędzie propagandy i karana była za łamanie zasad bezstronności mediów.

Amerykańskie platformy internetowe podejmują obecnie wzmożone działania nastawione na ograniczenie potencjalnych operacji wpływu ze strony innych państw przed listopadowymi wyborami prezydenckimi w USA. Na początku września dyrektor Federalnego Biura Śledczego (FBI) Christopher Wray oświadczył, że rosyjskie służby próbują ingerować w trwającą w Stanach Zjednoczonych kampanię, wśród pól ich działania wymieniając media państwowe i dziennikarzy internetowych.

Twitter jeszcze w sierpniu br. zaczął nadawać dodatkowe oznaczenia dla kont mediów państwowych z krajów będących stałymi członkami Rady Bezpieczeństwa ONZ. Od tego czasu nie są one polecane użytkownikom, aby nie nagłaśniać ich przekazu.