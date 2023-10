Mur pomiędzy Chinami i USA runie? Jest pierwszy wyłom, którego dokonał szef Apple'a

Dyrektor naczelny amerykańskiej firmy informatycznej Apple Tim Cook spotkał się w Pekinie z chińskim ministrem handlu Wang Wentao. Głównym tematem rozmów były amerykańsko-chińskie stosunki gospodarcze oraz możliwości rozwoju koncernu Apple w Państwie Środka.

Od kilku lat trwa napięcie we wzajemnych relacjach handlowych pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Chinami. Wzajemne oskarżenia o szpiegostwo gospodarcze doprowadziły do wprowadzenia ograniczeń w swobodzie przepływu kapitału.

Chińskie firmy mają reglamentowany dostęp do nowych technologii, w tym zakaz budowy nowych fabryk produkujących półprzewodniki w Stanach Zjednoczonych. W odpowiedzi na te restrykcje wprowadzono nowe przepisy dotyczące uzyskiwania certyfikatów na eksport sprzętu elektronicznego produkowanego w chińskich fabrykach.

Stany Zjednoczone i Chiny powoli zmierzają w kierunku normalizacji stosunków gospodarczych

W ostatnich tygodniach widać jednak, że obie strony dążą do złagodzenia napięcia, czego dowodem są oficjalne wizyty w Pekinie amerykańskiej sekretarz skarbu Janet Yellen oraz sekretarz handlu Giny Raimondo.

W ślad za oficjelami do Chin pojechali szefowie największych, globalnych firm, którzy mają pełną świadomość, że bez chińskich fabryk oraz dostępu do tamtejszego rynku nie będą w stanie normalnie prowadzić biznesu.

Szefowie amerykańskich koncernów odwiedzają Pekin, aby poznać stanowisko władz w sprawie dalszego rozwoju ich biznesów

Pierwszy był szef Tesli Elon Musk, a teraz na rozmowy przyjechał dyrektor naczelny koncernu Apple Tim Cook, z którym spotkał się chiński minister handlu Wang Wentao. Po tych rozmowach opublikowano komunikat.

- Chiny będą w dalszym stopniu zwiększać dostęp na naszego rynku. Z radością widzimy u nas międzynarodowe koncerny, w tym Apple'a - czytamy w oświadczeniu ministra Wang Wentao.

Apple za pośrednictwem tajwańskiej firmy Foxconn produkuje w Zhengzhou 90 procent iPhone'ów trafiających do odbiorców na całym świecie. Chociaż są plany, aby zwiększać obecność koncernu w Indiach, jednak ostatnich kilka miesięcy wykazało, że nie jest to takie łatwe.

Plan zastąpienia chińskich robotników w fabrykach sprzętu elektronicznego nie jest taki prosty

W Indiach rząd centralny nie ma wpływu na przepisy i system podatkowy w poszczególnych stanach. Poza tym paradoksalnie pojawiły się problemy z pozyskaniem dobrze wykwalifikowanych pracowników.

Dlatego plan przeniesienia do Indii produkcji 25 procent iPhon'ów do 2025 roku może się okazać trudny do zrealizowania. Stąd tak ważne są publiczne deklaracje chińskich władz, które w oczywisty sposób zachęcają do pozostawienia fabryk na terenie Państwa Środka.