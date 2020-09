Murdzek: przygotowujemy kadry do współpracy ze sztuczną inteligencją

- W przyspieszonym tempie nadrabiamy to, co można było zrobić spokojnie przez działania ewolucyjne – mówi minister Wojciech Murdzek. W nauczaniu zdalnym nastąpiło doskonalenie narzędzi i uzupełnianie możliwości. Zmieniają się narzędzia informatyczne w gospodarce i rozwijają projekty Przemysłu 4.0. Powodzeniem cieszy się program doktorat wdrożeniowy oraz jego komponent – doktorat wdrożeniowy "sztuczna inteligencja". To węzłowe punkty rozmowy z Wojciechem Murdzkiem, ministrem nauki i szkolnictwa wyższego, która była częścią sesji „Kadry dla cybergospodarki” w czasie XII Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Polska w przyspieszonym tempie nadrabia straty i zapóźnienia w digitalizacji gospodarki i życia społecznego.

Ministerstwo wspiera przygotowanie kadr dla cybergospodarki poprzez takie projekty, jak Navoica oraz doktorat wdrożeniowy - cieszące się rosnącym powodzeniem.

Rynek przyspiesza zmiany w kierunkach kształcenia, a młodzież chętnie odpowiada na to zapotrzebowanie.