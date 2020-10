Musimy się przyzwyczaić. Normalności już nie będzie

Pandemia koronawirusa przyczyniła się do przyśpieszenia cyfryzacji i rozwoju pracy zdalnej. Wchodzimy w dekadę, która nazywa się never normal, co oznacza, że już normalności nie będziemy mieli - to kilka konkluzji z debaty "Gospodarka ery cyfrowej" podczas XII Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Jowita Michalska, prezes Fundacji Digital University, Singularity University Warsaw.

Jak mówi, najwyższa akceptacja dla pracy zdalnej jest zazwyczaj na szczeblu bardzo wysokim i na szczeblu podstawowym, najniższa zaś - na środkowym szczeblu organizacji.



- Średni szczebel organizacji trzeba nauczyć, jak być bardziej otwartym na pracę zdalną i jak motywować ludzi, którzy niekoniecznie są przez nas widziani, jak ich rozliczać z zadań, a nie z czasu pracy w biurze,... – wskazuje Jowita Michalska.



I zapewnia: praca zdalna z nami pozostanie bez względu na to, czy pandemia przeminie, czy się nasili.



- Wchodzimy w dekadę, która nazywa się bardzo ciekawie never normal, co oznacza, że już normalności nie będziemy mieli... – podsumowuje Jowita Michalska.



- To, co się stało w ciągu ostatnich miesięcy w czasie pandemii koronawirusa, złamało pewne bariery. Dlatego polska gospodarka przyspieszyła pochód w stronę pełnej cyfrowości - mówił Piotr Łuba, CEE consulting leader w PwC.Ocenił jednak, że w Polsce nie mamy powodów do samozadowolenia, jeśli chodzi o rozwój cyfryzacji. Przypominał, że obecnie wydajemy więcej na reklamę w internecie niż w telewizji. W szczycie pandemii sprzedaż on-line stanowiła ponad 12 proc. sprzedaży w Polsce, obecnie spadła do poziomu 6,5 proc. - więc wróciliśmy, w sytuacji kiedy sklepy się otwarły, do starych zachowań.Zdaniem Piotra Łuby porównanie z innymi krajami w rozwoju cyfryzacji nie wypada dla Polski najlepiej.- W Estonii tylko trzech rzeczy nie można załatwić z administracją on-line: wziąć ślubu i rozwodu oraz podpisać umowy notarialnej. Gdy popatrzymy na nas i na to, jak wiele rzeczy nadal musimy załatwiać face to face albo pisemnie poprzez pocztę, to zauważymy, że mamy przed sobą długą drogę – wskazuje Piotr Łuba.Są jednak i pozytywne elementy. - Proszę sobie wyobrazić, co by było w czasie pandemii, gdybyśmy nie mieli e-recepty, co by było, gdybyśmy nie mieli ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) i nie moglibyśmy uwierzytelnić swojego podpisu poprzez system bankowy... – dodaje Piotr Łuba.- Jesteśmy narodem cyfrowym; przeważająca większość z nas, bo 94 proc. polskiego społeczeństwa, posługuje się smartfonem z dostępem do internetu. Społeczeństwo oczekuje od nas, że dostarczymy e-administrację i takie spektrum e-usług, za pośrednictwem których podatnik będzie mógł być kompleksowo obsłużony, zwłaszcza w czasie obecnej pandemii. Budujemy takie państwo i jesteśmy w trakcie transformacji cyfrowej – ocenia Przemysław Koch, pełnomocnik ministra finansów ds. informatyzacji.Jak zapewnia, wprowadzono wiele rozwiązań, które w czasie największego lockdownu pozwoliły efektywnie obsługiwać podatnika.- Rozwiązania cyfrowe wykorzystaliśmy także do tego, aby wpierać gospodarkę w ciężkim czasie. Wdrożyliśmy rozwiązania z wykorzystaniem danych, które zbieramy od przedsiębiorstw, instytucji zewnętrznych i od sektora bankowego - i wykorzystaliśmy owe dane do efektywnej oceny firm czy wniosków składanych o pożyczki oraz subwencje. Dzięki cyfryzacji, która dzieje się na naszych oczach, udało się usprawnić wiele procesów administracji państwowej - dodaje Przemysław Koch.Jednym z najbardziej widocznych zjawisk, które wymusił koronawirus, pozostaje praca zdalna. Korzystają z niej np. zatrudnieni w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR).- W pierwszym etapie pandemii ponad 90 proc. pracowników NCBiR pracowało zdalnie. Było to możliwe do zorganizowania już trzeciego dnia po ogłoszeniu stanu pandemii. W tej chwili 15-20 proc. naszych pracowników pracuje w biurach, a pozostali - zdalnie – informuje Wojciech Kamieniecki, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR).Jak dodaje, obecnie NCBiR zajmuje się większą liczbą spraw niż przed pandemią. - Składanych wniosków jest teraz znacznie więcej i mam wrażenie, że są one bardziej dopracowane. Wskazuje na to wyższy wskaźnik sukcesu, czyli większa pula wniosków jest pozytywnie oceniana i otrzymuje dofinansowanie, niż to przed pandemią – wskazuje Wojciech Kamieniecki.Obecna, trudna sytuacja sprzyja także rozprzestrzenianiu rozwiązań chmurowych.- Microsoft zapowiedział, że zainwestuje ponad 1 mld dolarów w chmurę; podobne deklaracje złożył Google. Te zapowiedzi bardzo nas cieszą, ponieważ praktycznie całą firmę mamy ustawioną na rozwiązaniach cloud – informuje Tomasz Suchański, prezes Żabka Polska.Jak zauważa, Polska jest jednym z nielicznych krajów w Europie, które oparły się ekspansji Amazona. - Allegro, które walczy z Amazonem i Alibabą, radzi sobie całkiem nieźle – dodaje Tomasz Suchański.W jego ocenie jeżeli chodzi o poziom zaawansowania cyfryzacji, to mamy się czym pochwalić. Jesteśmy tu na dobrej drodze, szczególnie jeżeli chodzi o średnie i mniejsze firmy.- Kiedy pracowaliśmy nad aplikacją dla Żabki, rozmawialiśmy z jedną z wiodących firm zagranicznych, które tworzą rozwiązania aplikacyjne. Mieliśmy obawy, czy będą w stanie nam dostarczyć odpowiednich specjalistów. Odpowiedzieli nam z uśmiechem, że w Poznaniu mają 160 informatyków – dodaje Tomasz Suchański.W wielu branżach zauważalna jest poprawa sytuacji. - Pod koniec marca i na początku kwietnia martwiłem się, ponieważ kilku naszych klientów zredukowało zlecenia, przede wszystkim z branży automotive. Jednak już od maja mamy solidne wyniki, znowu są zapytania ofertowe, głównie z sektora bankowego, farmaceutycznego i handlu – mówi Grégoire Nitot, prezes i założyciel Sii (Grupa Sii w Polsce zatrudnia ok. 4,7 tys. pracowników w 14 lokalizacjach).Jak zapewnia, spółka jest w dobrej sytuacji finansowej. - Mam kolegów z innych krajów, gdzie sytuacja jest trudniejsza, jak w Niemczech, Francji czy Hiszpanii - dodaje.W Polsce Sii realizuje wiele projektów dla klientów z Niemiec, Skandynawii, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. - Te firmy rozwijają z nami współpracę. Dzieje się tak, ponieważ koronawirus zwiększył otwartość na pracę zdalną. Korzystamy z rozwiązań cloud i mieliśmy przygotowaną do niej infrastrukturę. Około 99 proc. naszych pracowników może tak pracować – informuje Grégoire Nitot.Jego zdaniem w Polsce trzeba poprawić stan cyfryzacji administracji państwowej.- Ostatnie doświadczenia pandemiczne pokazały, jak słabo radzą sobie liderzy organizacji z cyfryzacją, - i to nie tylko w Polsce. Wielu pracowników przeszło na pracę zdalną i wielu liderów ma trudności w zarządzaniu nimi - komentuje Jowita Michalska, prezes Fundacji Digital University, Singularity University Warsaw.Informuje, że wśród jej klientów przeprowadzono badania po kilku miesiącach pandemii i zapytano pracowników, kto chciałby wrócić do pracy do biur.