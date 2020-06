Musk: WZA i konferencja nt. baterii Tesli przeniesione na wrzesień

Walne zgromadzenie akcjonariuszy Tesli zamiast w lipcu prawdopodobnie odbędzie się 15 września. Tego samego dnia amerykański producent pojazdów elektrycznych ma także ujawnić postępy w pracach nad bateriami samochodowymi - wynika z zapowiedzi szefa firmy, Elona Muska.

Pierwotnie WZA koncernu motoryzacyjnego z Doliny Krzemowej miało się odbyć 7 lipca. W miniony piątek Musk poinformował jednak na Twitterze o konieczności zmiany terminu ze względu na ograniczenia zgromadzeń związane z trwającą epidemią Covid-19. Dyrektor generalny Tesli w poniedziałek rano czasu polskiego wskazał 15 września jako roboczą nową datę zgromadzenia udziałowców, na którym może zapaść m.in. decyzja w sprawie stanowiska prezesa spółki.

Na czele rady dyrektorów Tesli od listopada 2018 r. pozostaje australijska biznesmenka Robyn Denholm. Wcześniej funkcja ta należała do samego Elona Muska, który jako dyrektor generalny i główny akcjonariusz mógł w praktyce samodzielnie kierować spółką. Zmianę na stanowisku prezesa koncernu wymusiła ugoda zawarta przez biznesmena z amerykańską Komisją Papierów Wartościowych (SEC) po kontrowersyjnym i ostatecznie zarzuconym planie wycofania spółki z giełdy. W myśl porozumienia z SEC Musk utracił prawo do przewodniczenia radzie dyrektorów Tesli przez okres trzech lat. Dwoje doradców inwestycyjnych przestrzegło jednak ostatnio akcjonariuszy przed przedłużaniem kadencji Denholm ze względu na zastrzeżenia do sposobu, w jaki zarządza ona przedsiębiorstwem.

Jak odnotowała agencja Reutera, Musk na 15 września oprócz WZA zapowiedział także specjalną prezentację poświęconą postępom dokonanym przez Teslę w pracach nad technologią baterii samochodowych. Wydarzenie planowane pierwotnie jeszcze na maj również padło ofiarą ograniczeń związanych z walką z rozprzestrzenianiem się nowego koronawirusa. Szef koncernu sygnalizował, iż "Battery Day" będzie "jednym z najbardziej ekscytujących dni w historii Tesli", jednak nie ujawnił żadnych szczegółów.

Tesla współpracuje nad produkcją baterii litowo-jonownych z japońskim konglomeratem Panasonic. W połowie czerwca spółki podpisały nową trzyletnią umowę dot. ich cen, produkcji i dostaw. Jeszcze w maju Panasonic dawał do zrozumienia, że pracuje z amerykańskim producentem pojazdów elektrycznych nad stworzeniem nowych, bardziej pojemnych baterii samochodowych. Media donosiły wówczas o rozmowach ws. możliwego rozwinięcia joint venture obu spółek.