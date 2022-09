Muzeum Auschwitz: Memory 4.0 - nowe narzędzie edukacyjne online

Zestaw scenariuszy zajęć oraz materiałów edukacyjnych online poświęconych losom i prześladowaniom różnych grup deportowanych przez Niemców do Auschwitz przygotowało w języku angielskim centrum edukacyjne w Muzeum Auschwitz – podała w poniedziałek placówka.

Muzeum poinformowało, że cały zestaw - pod nazwą Memory 4.0 - jest skierowany do nauczycieli i edukatorów, którzy odwiedzili z uczniami Miejsce Pamięci. "Przygotowane dla nich scenariusze zajęć oparte są na połączeniu różnych rodzajów źródeł. Ich analiza stanowi podstawę do refleksji o człowieku w obliczu prześladowania i dyskryminacji" - wskazano w komunikacie.

Zdaniem dyrektora należącego do muzeum Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście Andrzeja Kacorzyka, "pakiet może służyć zarówno uzupełnieniu wizyty na terenie byłego obozu, jak i stanowić podstawę samodzielnej lekcji na temat prześladowań w nazistowskich Niemczech oraz historii obozu Auschwitz". "Formuła materiałów sprawia, że mogą być one z powodzeniem wykorzystane w pracy z innymi grupami, a ich dostępność online także możliwość samodzielnej edukacji" - wskazał Kacorzyk.

Służby prasowe muzeum podały, że pakiet składa się z sześciu powiązanych ze sobą lekcji. Poświęcone są one m.in. prześladowaniom Polaków i osób innych narodowości jako więźniów politycznych oraz rasistowskich prześladowaniach Żydów, Romów i Sinti.

"Lekcje zawierają zestaw scenariuszy i ćwiczeń wykorzystujących takie metody pracy, jak: burza mózgów, praca w grupach, analiza materiału źródłowego, praca metodą projektową. Każdej z lekcji towarzyszy przewodnik dla edukatora, zawierający założenia, cele, przebieg pracy oraz merytoryczne i dydaktyczne rekomendacje. Struktura pakietu pozwala realizować go w całości lub też wykorzystać pojedyncze lekcje, jako uzupełnienie innych zajęć" - podała współautorka pakietu Natalia Tkachenko z centrum edukacji.

W każdej z lekcji dokumenty personalne więźniów wytworzone przez obozową administrację zestawione są z fragmentami relacji ocalałych, którzy opowiadają o osobistych doświadczeniach. Jak wskazano, historie dobrano w taki sposób, aby ukazać możliwie jak najszerszą różnorodność obozowego doświadczenia. Źródła są uzupełnione poprzez popularnonaukowe teksty przygotowane na podstawie opracowań historyków Miejsca Pamięci Auschwitz oraz innych badaczy.

"Zastosowane przez nas interdyscyplinarne podejście pozwala spojrzeć na fakty historyczne i metody pracy edukatora z nieco innej perspektywy. W naszych działaniach edukacyjnych niezwykle ważne jest to, by przywracać osobom naznaczonym koszmarnym doświadczeniem Auschwitz podmiotowość. By opowiadać ich historie poprzez pryzmat tożsamości i osobistego doświadczenia. Ta filozofia znajduje swoje odbicie w projekcie Memory 4.0" - zaznaczyła Tkachenko z MCEAH.

Ostatnia część pakietu - podsumowanie - stawia pytania dotyczące roli i znaczenia historii we współczesnym świecie. "Ma być dla uczestników inspiracją do realizacji własnych działań służących odkrywaniu i zachowywaniu pamięci o różnych dyskryminowanych grupach społecznych, a także przeciwdziałaniu dyskryminacji współcześnie" - zakomunikowało muzeum.

Projekt Memory 4.0 jest dostępny bezpłatnie w formie cyfrowej. Powstał we współpracy z Arolsen Archives i został sfinansowany ze pieniędzy Fundacji EVZ oraz niemieckiego MSZ.

Międzynarodowe Centrum, które przygotowało lekcję, prowadzi wszystkie działania edukacyjne Muzeum Auschwitz. Są to studia, seminaria, konferencje, pobyty studyjne, wykłady, warsztaty i prezentacje multimedialne.

Niemcy założyli obóz Auschwitz w 1940 r., aby więzić w nim Polaków. Auschwitz II-Birkenau powstał dwa lata później. Stał się miejscem zagłady Żydów. W kompleksie obozowym funkcjonowała także sieć podobozów. W Auschwitz Niemcy zgładzili co najmniej 1,1 mln ludzi, głównie Żydów. Do obozu deportowali też ok. 150 tys. Polaków, z których blisko połowa nie przeżyła. W Auschwitz ginęli też Romowie, jeńcy sowieccy i osoby innej narodowości.

