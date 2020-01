Muzeum Narodowe we Wrocławiu i IBM uruchamiają projekt CoArt

Muzeum Narodowe we Wrocławiu i IBM ogłosiły uruchomienie projektu CoArt, wykorzystującego sztuczną inteligencję IBM Watson Assistant i publiczną chmurę IBM Cloud, umożliwiając zwiedzającym interakcję z obrazem "Raj" Michaela Willmanna.

"Raj" Michaela Willmanna, jednego z najwybitniejszych artystów doby baroku w Europie Środkowej, zwanego śląskim Rembrandtem, to część wystawy czasowej "Willmann. Opus Magnum". Licząca ponad sto dzieł sztuki ekspozycja będzie prezentowana w Pawilonie Czterech Kopuł Muzeum Sztuki Współczesnej, oddziale Muzeum Narodowego we Wrocławiu do 26 kwietnia 2020 r.

Zwiedzający mogą skorzystać ze smartfona z zestawem słuchawkowym, na którym znajduje się aplikacja CoArt. Dzięki wykorzystaniu w niej rozwiązania IBM Watson Assistant, mogą zadawać pytania dotyczące obrazu i otrzymywać natychmiastowe odpowiedzi w języku polskim. Jak podkreślają przedstawiciele amerykańskiego koncernu informatycznego, Muzeum we Wrocławiu jest jednym z kilku na świecie, w którym wykorzystano aplikację, opierającą się na sztucznej inteligencji IBM Watson.

Projekt CoArt jest zwieńczeniem trwającej ponad rok współpracy zespołu IBM Services ze specjalistami i historykami sztuki Muzeum Narodowego we Wrocławiu oraz wykładowcami i studentami wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych. Zespół IBM Services był odpowiedzialny za budowę rozwiązania, utrzymanie i rozwój aplikacji w chmurze IBM, a we współpracy z wrocławskim Client Innovation Center, również za szkolenie Watsona w zakresie udzielania odpowiedzi na pytania w języku polskim.

Uruchomienie projektu zostało poprzedzone wielomiesięcznymi testami jakościowymi prowadzonymi przez zespoły projektowe IBM i Muzeum Narodowego - podkreślono w oficjalnym komunikacie.

Badania pokazują, że w ciągu 2018 r. 56 proc. Polaków wzięło udział w co najmniej jednym wydarzeniu kulturalnym, jak np. wyjście do kina, teatru lub na koncert, wystawę czy imprezę sportową. 25 proc. respondentów stwierdziło, że w ciągu roku odwiedziło galerię lub muzeum.