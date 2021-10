Muzyka Beatlesów została udostępniona na TikToku

To ważny moment w historii TikToka. Na bardzo popularnej chińskiej aplikacji do robienia krótkich materiałów wideo pojawił się oficjalny profil zespołu The Beatles. Dzięki temu jej użytkownicy będą mogli korzystać z takich piosenek jak „Hey Jude” czy „Love me do” w swoim filmikach.

Debiut Beatlesów na TikToku odbywa się nieprzypadkowo właśnie teraz. Poprzedza on premierę serialu dokumentalnego "Get Back", o słynnych muzykach z Liverpoolu. Peter Jackson, twórca "Władcy pierścieni" skupił się na ostatnim roku funkcjonowania zespołu. Reżyser przejrzał ponad 60 godzin materiałów, które nigdy wcześniej nie ujrzały światła dziennego. Filmy te zostały nagrane w 1969 roku, kiedy muzycy nagrywali album "Let It Be". Pierwszy odcinek serialu trafi na platformę Disney+ 25 listopada.

Jeśli zaś chodzi o TikTokerów, ci mają teraz do dyspozycji 36 największych przebojów Beatlesów oraz kilka niszowych piosenek, jak m.in. ostatni nagrany przez nich utwór. Do tego dochodzą fragmenty nagrań wideo z sesji studyjnych do albumu "Let it be". Wkrótce pojawią się też pogłębione analizy konkretnych piosenek dokonane przez Paula McCartneya i Ringo Starra.

Wcześniej na TikToku pojawiło się oficjalne konto Johna Lennona - stało się to 9 października 2020 r., w dzień jego 70. urodzin. W ślad za nim aplikację "skolonizowali" kolejni Beatlesi - McCartney, Starr i George Harrison. Jako że TikTok jest kultową aplikacją wśród młodzieży, twórczością "wspaniałej czwórki z Liverpoolu" zafascynować się może kolejna generacja słuchaczy. (PAP Life)

ag/ moc/