MZ: Polska jest jednym z liderów we wprowadzaniu systemu e-zdrowia w Europie

Polska jest jednym z liderów we wprowadzaniu systemu e-zdrowia w Europie - podało w piątek Ministerstwo Zdrowia. Poinformowało, że w tym roku od 1 stycznia do 30 września wydano 43,2 mln e-skierowań, bez uwzględnienia e-skierowań na szczepienie przeciw COVID-19.

"Polska jest jednym z liderów we wprowadzaniu systemu e-zdrowia w Europie" - podał w piątek na Twitterze resort zdrowia.

W grafice dołączonej do wpisu MZ poinformowało, że w 2019 r. wystawiono 18 tys. e-skierowań, w 2020 r. - 5 mln, w 2021 r. - 32,3 mln, a w 2022 r. - 43,2 mln. Zaznaczono, że jest to liczba wydanych e-skierowań bez uwzględnienia e-skierowań na szczepienie przeciw COVID-19, oraz, że dane dla każdego roku obejmują okres 1 stycznia do 30 września.

E-skierowanie jest dokumentem cyfrowym, wystawianym przez lekarza w formie elektronicznej. Wystawia je lekarz, który uzna, że pacjent potrzebuje dalszych badań, zabiegów lub konsultacji specjalistycznej.