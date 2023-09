Na bilecie komunikacji miejskiej w Krakowie informacja o śladzie węglowym podróży

Bilety komunikacji miejskiej w Krakowie będą zwierały informację o śladzie węglowym przejazdu tym środkiem transportu. Według wyliczeń urzędników każdy pasażer wybierając komunikację miejską zamiast samochodu, ogranicza siedmiokrotnie emisję CO2 każdego dnia.

Jak poinformowały w poniedziałek władze Krakowa, na biletach papierowych oraz w aplikacji mobilnej znajdzie się komunikat: "Wybierając komunikację miejską zamiast samochodu, ograniczasz 7-krotnie emisję CO2 każdego dnia. Twoja średnia dzienna podróż to tylko 0,07 kg CO2". Taką informację będzie można przeczytać także w języku angielskim.

Wiceprezydent miasta Andrzej Kulig wyjaśnił podczas briefingu, że dodanie napisu na bilecie oraz w aplikacji mobilnej ma wyraz symboliczny i jest częścią kampanii edukacyjnej wpisującej się w założenia trwającego właśnie Europejskiego Tygodnia Mobilności (16-22 września).

"Każdy środek transportu ma swoje wady i zalety. W tej inicjatywie nie chodzi o to, żeby optować tylko za jednym z nich, a inne wykluczać. Rolą miasta jest stworzenie wszystkim, którzy chcą się poruszać różnymi środkami transportu, odpowiednich do tego możliwości, żeby mieli wybór, żeby w sposób bezpieczny, korzystny dla siebie i możliwie szybki mogli podróżować po mieście" - wyjaśnił Kulig.

Andrzej Łazęcki, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Klimatu Urzędu Miasta Krakowa poinformował, że miasto obliczyło, jaki ślad węglowy generuje poruszanie się po mieście komunikacją publiczną, a jaki samochodami osobowymi. Wykorzystano do tego inwentaryzację gazów cieplarnianych z wykorzystaniem międzynarodowej metodyki, prowadzoną od kilku lat przez stolicę Małopolski.

Z danych przewozowych wynika - przekazał Łazęcki - że średnia długość podróży Komunikacją Miejską w Krakowie to 6,4 km dziennie. Osobne wyliczenia zostały wykonane natomiast na podstawie modelu transportowego dla samochodów osobowych.

Zgodnie z tymi założeniami okazało się, że w przypadku Krakowa możliwe jest 7-krotne zmniejszenie śladu węglowego pod warunkiem korzystania z komunikacji miejskiej i rezygnacji z indywidualnej podróży samochodem.

"Co ważne, ten ślad węglowy nie został policzony na podstawie ogólnopolskich czy europejskich danych, tylko w oparciu o to, z czym faktycznie mamy do czynienia w mieście, na podstawie lokalnych danych dotyczących krakowskiego transportu zbiorowego w zestawieniu z ruchem samochodem, który odbywa się na naszych ulicach" - zaznaczyła pełnomocniczka prezydenta Krakowa ds. edukacji klimatycznej Ewa Całus.