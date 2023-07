Na giełdę wchodzi kolejny producent gier

Zarząd warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych powiadomił o wprowadzeniu do obrotu na rynku NewConnect akcji producenta gier Demolish Games.

Do alternatywnego obrotu na rynku NewConnect trafią akcje zwykłe na okaziciela spółki Demolish Games, o wartości nominalnej 0,10 zł każda. W sumie będą to 2 miliony akcji serii A, 250 tys. akcji serii B oraz 50 tys. akcji serii C.

Demolish Games jest spółką z grupy Ultimate Games, założoną w 2020 roku przez Mateusza Zawadzkiego. Spółka zajmuje się produkcją i wydawnictwem gier komputerowych, głównie z gatunku gier symulacyjnych. Głównym zasobem spółki jest seria gier Demolish & Build, w której gracz jest właścicielem firmy budowlanej skupiającej się na wyburzeniach.

Spółka planuje produkcje 3-5 gier w roku. Ultimate Games i deweloperzy oraz kluczowy personel posiadają łącznie 75 proc. udziałów w spółce.

NewConnect to rynek finansujący rozwój małych i średnich przedsiębiorstw o wysokim potencjale wzrostu; propozycja dla inwestorów akceptujących podwyższone ryzyko, w zamian za potencjalnie wysoki zwrot z inwestycji. Do takich inwestycji należą spółki z branży gamedev.