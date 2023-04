Na ofercie dla sklepów internetowych robią coraz większe zyski

Shoper, dostawca infrastruktury i usług dla polskiego rynku e-commerce, podsumował pierwszy kwartał 2023 roku. Przychody ze sprzedaży wzrosły o jedną trzecią. Większy był także zysk firmy.

Okazuje się, że sprzedaż oprogramowania dla sklepów internetowych, usług marketingowych i reklamowych oraz pozycjonowania to coraz lepszy interes. Grupa Shoper podsumowała początek tego roku. W pierwszym kwartale przychody ze sprzedaży wyniosły 35,1 mln zł, a w tym samym czasie rok temu były niższe i kształtowały się na poziomie 26,3 mln zł. To oznacza wzrost o 33 proc.

Równocześnie wzrósł też zysk z działalności operacyjnej. Za okres od stycznia do marca wyniósł niemal 6,8 mln zł, wobec 5,75 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego. To wzrost sięgający 18 proc.

EBITDA grupy Shoper, czyli zysk operacyjny przed potrąceniem odsetek od zobowiązań oraz amortyzacji to ponad 10 mln zł, gdy rok temu kształtowała się poniżej 2,5 mln zł. Tym samym osiągnięto wzrost o 32 proc.

Shoper odnotował 5,11 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 4,32 mln zł zysku rok wcześniej.

Podstawowym przedmiotem działalności grupy jest sprzedaż oprogramowania do prowadzenia sklepów internetowych w formule „Software as a service”. Shoper wykazuje przychody z wykupywanymi przez klientów abonamentami na dostęp do funkcjonalności tworzenia sklepu internetowego.

Grupa świadczy dodatkowe usługi dla właścicieli sklepów internetowych pomagające w prowadzeniu sklepów oraz zwiększające efektywność prowadzonej działalności handlowej. Są to między innymi usługi reklamowe i pozycjonowania, usługi płatnicze, usługi finansowe, usługi logistyczne, sprzedaż grafiki, sprzedaż regulaminów i polityk, systemy rekomendacji produktowych, usługi prawne i inne.

Jak ocenia grupa, wzrost cen negatywnie wpływa na siłę nabywczą konsumentów ograniczając obroty sklepów, w tym sklepów internetowych. Według Shopera, wartość zamówień złożonych w sklepach internetowych rośnie wolniej, ale jednocześnie konsumenci poszukują niższych cen, z którymi tradycyjnie kojarzone są zakupy w internecie.

Dla akcjonariuszy istotne jest, że w kwietnia 2023 roku zarząd Shopera zarekomendował Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki przeznaczenie niemal 13 mln zł na wypłatę dywidendy z zysku roku 2022.

Największymi udziałowcami Shopera są MODHAUS sp. z o.o. posiadająca 11,8 proc. akcji, Krzysztof Krawczyk - 11,8 proc., Rafał Krawczyk - 11,8 proc., KFF S.à r.l - 11,8 proc. oraz V4C POLAND PLUS FUND S.C.A. SICAV FIAR - 25,2 proc.