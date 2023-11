Na orbitę trafiły nowe polsko-fińskie satelity

Polsko-fińskia firma ICEYE wzbogaciła swoje orbitalne zasoby o cztery nowe satelity, co pozwoli mu zwiększyć możliwości gromadzenia danych. Urządzenia poleciały rakietą firmy SpaceX, w ramach misji Transporter-9 organizowanej przez Exolaunch.

Polsko-fińskie przedsiębiorstwo ICEYE, stosujące technologię SAR (radar z syntetyczną aperturą) do pozyskiwania radarowych zobrazowań powierzchni Ziemi, 11 listopada 2023 wzbogaciło swoje orbitalne zasoby o 4 nowe satelity, co pozwoli firmie zwiększyć możliwości gromadzenia danych.

Urządzenia poleciały rakietą firmy SpaceX w ramach misji Transporter-9 organizowanej przez Exolaunch. Rakieta z nowymi satelitami ICEYE wystartowała z bazy sił kosmicznych Vandenberg w Kalifornii w USA.

Podano, że wszystkie cztery urządzenia z powodzeniem nawiązały łączność i przechodzą obecnie rutynowe operacje sprawdzające.

- Ten start i uruchomienie kolejnych jednostek oznaczają coś więcej niż tylko dodatkowe satelity dla naszej konstelacji. Jest to świadectwo naszego dążenia do stałego udoskonalania naszych technologii by jak najlepiej wspierać naszych klientów - skomentował Rafał Modrzewski, szef i współzałożyciel ICEYE.

Firma podała, że przy okazji ostatniego startu wyniesione zostały zarówno satelity ICEYE wyprodukowane w Europie, jak i zbudowane oraz obsługiwane przez oddział koncernu działający w USA.

ICEYE US ma siedzibę w Irvine w stanie Kalifornia. Buduje i odpowiada za operowanie licencjonowanymi przez NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) satelitami wytwarzanymi na potrzeby amerykańskich klientów rządowych oraz komercyjnych.

ICEYE wyjaśnia, że zazwyczaj około 70 proc. powierzchni Ziemi jest pokryte chmurami a jednocześnie stale mniej więcej połowa ziemskiego globu skrywa się w ciemności.

Satelity SAR pozwalają monitorować to, co dzieje się na Ziemi niezależnie od pory dnia czy też warunków atmosferycznych.