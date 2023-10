Na Politechnice Poznańskiej powstanie Centrum Nowych Technologii i Innowacji. Łączny koszt inwestycji wyniesie ok. 220 mln zł. Premier Mateusz Morawiecki podpisał decyzję o przekazaniu obligacji Skarbu Państwa o łącznej wartości 120 mln zł na budowę obiektu.

Jak podkreślił w środę na konferencji prasowej rektor Politechniki Poznańskiej prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski, "naszym marzeniem było stworzenie Centrum Nowych Technologii i Innowacji, przede wszystkim też hubu kwantowego, który może być naszą domeną i na pewno będzie naszą domeną wspólnie z instytucjami, które otaczają Politechnikę Poznańską wykorzystując sieć internetową PIONIER, która jest połączeniem najlepszych ośrodków europejskich po to, żeby konkurować gospodarczo".

Rektor zaznaczył, że "technologie kwantowe - nie tylko do rozwiązań informatycznych, ale przede wszystkim w zakresie cyberbezpieczeństwa - są dzisiaj ogromnie ważne".

"Jako, że Politechnika Poznańska jest wiodąca w sztucznej inteligencji, w cyberbezpieczeństwie, to tworzone Centrum Nowych Technologii i Innowacji będzie na pewno miejscem rozwoju technologii i konkurencyjności gospodarki polskiej i gospodarki europejskiej w połączeniu z państwami nas otaczającymi" - wskazał.

Dodał, że dodatkowo w Centrum będą rozwijać się inne specjalności, w tym m.in. w zakresie energetyki odnawialnej, energetyki jądrowej.

"Będzie to też miejsce do generowania startupów i innowacyjnych technologii, spółek celowych. Ma to być miejsce komercjalizacji transferu technologii; jako jedna z nielicznych wiodących uczelni w Polsce takiego Centrum nie mieliśmy" - zaznaczył.

Łączny koszt inwestycji ma wynieść 220 mln zł. W trakcie konferencji prasowej symboliczny czek na dofinansowanie tej inwestycji kwotą 120 mln zł - w postaci obligacji Skarbu Państwa - wręczyła rektorowi wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jadwiga Emilewicz.

Wiceminister podkreśliła, że aby było możliwe powstanie na kampusie Politechniki Poznańskiej nowego Centrum uczelnia musiała uzyskać wsparcie zewnętrzne. "Wczoraj wieczorem pan premier Mateusz Morawiecki podpisał przekazanie dla Politechniki Poznańskiej obligacji skarbu państwa w wysokości 120 mln zł" - poinformowała.

Emilewicz wyraziła nadzieję, że nowe Centrum "podniesie atrakcyjność i jakość politechniki, sprawi że rzeczywiście najciekawsi, najzdolniejsi absolwenci będą w kolejnych latach przychodzić na Politechnikę Poznańską. Nie tylko przychodzić po to, żeby ukończyć tutaj studia, ale także rozwijać się dalej i swoje produkty wprowadzać na rynek".

Emilewicz podkreśliła, że z Politechniką Poznańską współpracuje już od długiego czasu. Przypomniała, że już dwa lata temu rozmawiała z rektorem PP, który wskazywał jej, że technologie kwantowe stale się rozwijają i "byłoby bardzo niedobrze gdyby Polska nie uczestniczyła w tej kolejnej rewolucji cyfrowej, technologicznej".

Dodała, że rektor pokazywał potencjał Politechniki Poznańskiej i poznańskiego środowiska akademickiego. "Tradycje w Poznaniu są, ale jest także nowoczesność, jest także to co tu i teraz. I ta chęć i gotowość współpracy w zakresie technologii kwantowych zmaterializowała się dwa lata temu podpisaniem porozumienia, umowy z IBM-em, który wraz z PP, z poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym oraz Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza przygotował i wdraża już program nauczania, przygotowania kadr tak naprawdę do tego, aby można było technologie kwantowe w Polsce rozwijać. Ale przecież nie chodziło tylko o kadrę i pan rektor na tyle sugestywnie przekonywał przede wszystkim pana ministra Czarnka, pana premiera Mateusza Morawieckiego, żeby zrealizować marzenie o tym, aby technologie kwantowe rozwijały się nie tylko w salach dydaktycznych, ale i materialnie potrzebne są oczywiście ku temu środki na to aby takie Centrum powstało" - mówiła.

Rektor zaznaczył na konferencji, że budynek Centrum Nowych Technologii i Innowacji jest już projektowany, ma być zlokalizowany obok nowego rektoratu. Dodał, że budowa Centrum - od momentu rozpoczęcia prac budowlanych - ma potrwać ok. dwóch lat. Wyraził nadzieję, że "w roku 2026-2027 powinniśmy realnie tam pracować i rozwijać te technologie".