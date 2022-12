Na Śląsku ruszą badania nad wykorzystaniem analizy głosu do diagnozowania chorób serca

Być może już niedługo oprócz regularnego badania ciśnienia krwi lekarz będzie nam zalecał kontrolną “rozmowę” z aplikacją analizującą nasz głos. Doktor Daria Hemmerling z krakowskiej AGH otrzymała grant Narodowego Centrum Nauki na badania nad wykorzystaniem analizy głosu w diagnostyce chorób serca.

Pandemia koronawirusa zmieniła nasze podejście do wielu spraw. Jedną z nich jest telemedycyna. Okazało się, że konsultacje telefoniczne mogą zastąpić część wizyt w gabinecie lekarskim. Coraz intensywniej też poszukuje się innych sposobów, by tam, gdzie to możliwe, odciążyć lekarzy, by mogli skupić się na tym, do czego są naprawdę niezbędni. Rośnie więc zainteresowanie różnymi automatycznymi systemami diagnostyki. Źródłem wielu informacji o pacjencie może być jego głos. Dowiodła tego m.in. polska badaczka, dr Daria Hemmerling z AGH. W toku dotychczasowych badań udało się zidentyfikować pewne cechy głosu, które ulegają zmianie w wyniku rozwoju choroby Parkinsona. W najnowszym projekcie naukowczyni będzie kontynuowała prace związane z głosem, ale skupi się na problemach kardiologicznych.

Dr Hemmerling rozpocznie wkrótce realizację projektu "Kwantyfikacja biomarkerów głosowych wśród pacjentów z niewydolnością serca". Jak informuje w komunikacie prasowym Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, projekt dostał dofinansowanie w wysokości 48 400 złotych z Narodowego Centrum Nauki. "Ten grant jest po to, żebyśmy mogli pokazać na polskiej populacji, że biomarkery głosowe są skuteczne i mogą obiektywnie wskazywać na nieprawidłowości pojawiające się w wyniku wystąpienia jakichś zaburzeń, w tym wypadku rytmu serca. Chcemy zbadać, które biomarkery mogą różnicować osoby zdrowe i chore" - zdradza plan swojego badania dr Hemmerling.

Pomysł na to badanie zrodził się w trakcie innego projektu realizowanego przez dr Hemmerling. "Udało mi się nawiązać naprawdę wspaniałą współpracę z Górnośląskim Centrum Medycznym w Katowicach i jego lekarzami, w szczególności z doktorem nauk medycznych Tomaszem Jadczykiem, który niesie niesamowitą energię i wiarę w to, że technologie cyfrowe mogą usprawnić świat medycyny - przede wszystkim pomóc ludziom, ale także ułatwić diagnostykę lekarzom. Wspólnie widzimy ten potencjał diagnostyki głosowej - on od strony medycznej, a ja - technologicznej" - mówi badaczka.

To właśnie w Górnośląskim Centrum Medycznym w Katowicach będzie realizować swój grant dr Hemmerling. Zamierza przebadać stu pacjentów z oddziału kardiologicznego tej placówki. Do tego celu na oddziale stworzono komorę bezechową, którą zaprojektowano w taki sposób, aby maksymalnie zredukować w nim pogłos. Dzięki temu dźwięk na nagraniach nie będzie zniekształcony, co jest niezwykle istotne, ponieważ badanie koncentruje się na niewielkich odchyleniach w mowie pacjentów.

Aby nagrać głos, a jednocześnie zminimalizować stres związany z uczestnictwem w badaniu i przełamać dystans pomiędzy uczestnikami i prowadzącymi, pacjenci będą opowiadać o prostym tekście, z którym zapoznają się chwilę wcześniej. Jego treść będzie dotyczyła codziennego życia, więc na podstawie odpowiedzi badanych będzie można także wnioskować, co ich interesuje i jaki prowadzą styl życia, który też przecież ma niebagatelny wpływ na ryzyko wystąpienia chorób serca. Na koniec uczestnicy odpowiedzą na otwarte, emocjonalnie neutralne pytanie. Wszystkie wypowiedzi będą nagrywane, by później naukowcy mogli wnikliwie przeanalizować ich rozmaite aspekty.

"Zdobędziemy informacje o tym, czy te osoby się zmęczyły po pewnym wysiłku głosowym, czy zaczynają robić jakieś dłuższe przerwy albo utrzymują intonację na jednym poziomie, czy robią dużo zacięć albo czy ucinają konkretne spółgłoski, na przykład na końcach wyrazów, bo to może wskazywać na rozwijające się choroby. Tak samo jak to, czy zakres słów wypowiadających się osób jest ograniczony, czy powtarzają jakieś elementy wyrazów lub całe wyrazy. To wszystko może świadczyć o zaburzeniach" - wyjaśnia dr Hemmerling.

Właściwe badanie polegać będzie właśnie na analizie zapisanych cyfrowo nagrań. Pierwszy etap tego procesu nazywa się parametryzacją i polega na wyodrębnieniu z zapisanego sygnału konkretnych parametrów i odzwierciedleniu tego, za pomocą ciągu liczb. "Istnieje szereg różnych parametrów związanych z energią, z obwiednią samego sygnału, z melodyjnością, z funkcjonowaniem organu mowy i współdziałaniem różnych organów podczas procesu jej generowania" - mówi dr Hemmerling. Ostatecznym celem będzie wskazanie w tym niezwykle skomplikowanym, wielowymiarowym obrazie takich cech, które będą sygnalizowały rozwijające się zmiany chorobowe. W tym kluczowym zadaniu badaczy będą wspomagać lekarze oraz algorytmy. Prowadzone przez kardiologa standardowe badanie pozwoli rozpoznać procesy chorobowe i ich zaawansowanie. Z kolei algorytmy będą szukać korelacji między zmianami głosu a określonymi zmianami chorobowymi. Chodzi o to, by sztuczna inteligencja pomogła ustalić, które cechy głosu świadczą o toczących się procesach chorobowych, a tym samym, które z nich mogłyby stanowić wskaźniki diagnostyczne.

Projekt dr Hemmerling to badania podstawowe, a więc takie, które mają poszerzać wiedzę w danym obszarze, ale ich wyniki niekoniecznie muszą przekładać się na możliwości zastosowania w praktyce. Jednak w przypadku biomarkerów głosowych takich zastosowań nie brakuje - jednym z nich jest stworzenie diagnostycznej aplikacji. Gdyby krótka rozmowa z automatem wystarczyła do wstępnej diagnozy, bardzo odciążyłoby to system ochrony zdrowia. Do lekarza mogliby się zgłaszać pacjenci już ze wstępną diagnozą, co skróciłoby kolejki oczekujących. Można by też w ten sposób sprawnie i przy niewielkich nakładach monitorować stan pacjentów. W dodatku całkiem możliwe, że biomarkery głosowe pozwoliłyby na wykrywanie choroby znacznie wcześniej, dając pacjentom większe szanse na całkowite wyleczenie i zmniejszenie liczby koniecznych lekarstw i wizyt u lekarza.

"To, co mnie najbardziej interesuje, to wykrywanie momentu, w którym zaczynają powstawać zmiany miażdżycowe. To dotyka młode osoby - podwyższa się u nich poziom cholesterolu, ale jeszcze nie są świadome, że powstają pierwsze objawy miażdżycy. Nie mogą tego zauważyć, ale też nie badają się regularnie. Mam nadzieję, że w przyszłości będziemy w stanie +zaświecić żółtą lampkę+ nad głowami osób, u których rozpoczynają się takie procesy i powiedzieć: +zastanów się i skup się teraz na sobie+" - mówi dr Hemmerling. (PAP Life)

agf/ gra/