Na Teleplatformie Pierwszego Kontaktu można już korzystać z tłumacza języka migowego

Usługa tłumacza języka migowego jest już dostępna na Teleplatformie Pierwszego Kontaktu – poinformowało w środę Ministerstwo Zdrowia na Twitterze. Nowa funkcjonalność umożliwi osobom głuchym uzyskanie informacji o swoim stanie zdrowia.

Dzięki nowej usłudze Teleplatformy Pierwszego Kontaktu osoby głuche mają możliwość umówienia się na wideoporadę lekarską, która jest tłumaczona przez profesjonalnych tłumaczy polskiego języka migowego - poinformowano w komunikacie na stronie Ministerstwa Zdrowia.

W wideorozmowie na żywo uczestniczy pacjent, lekarz/pielęgniarka i tłumacz języka migowego. Usługę tę świadczy Oddział Mazowiecki Polskiego Związku Głuchych.

Osoba głucha, która chciałaby skorzystać z porady na TPK, musi wypełnić formularz dostępny na stronie internetowej Domowej Opieki Medycznej i zaznaczyć pole "Tak" przy opcji "Konsultacja w języku migowym". Otrzyma ona wówczas SMS-em i na adres e-mail link do wideorozmowy. Po jego uruchomieniu pojawi się ekran z widocznym tłumaczem.

TPK działa od października 2021 r.

Można z niej skorzystać w sytuacji nagłej choroby, której objawy dotykają osobę poza godzinami pracy POZ, nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących stan bezpośredniego zagrożenia życia, a zastosowane środki lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy, gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni POZ może niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia pacjenta.

Kontaktując się z TPK, pacjent otrzyma poradę pielęgniarki/położnej lub lekarską w formie telekonsultacji. Może uzyskać poradę medyczną, e-receptę, e-skierowanie lub e-zwolnienie.

Usługa tłumacza dostępna jest we wszystkich godzinach funkcjonowania TPK, tj. poza godzinami pracy Podstawowej Opieki Zdrowotnej, czyli od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 następnego dnia, w soboty i niedziele i w inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8.00 do 8.00 następnego dnia.