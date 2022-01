Na terenie Kopalni Doświadczalnej Barbaraw Mikołowie powstanie data center

Na terenie należącej do Głównego Instytutu Górnictwa Kopalni Doświadczalnej Barbara w Mikołowie ma powstać data center, wykorzystywane m.in. do monitorowania procesów transformacji górnictwa i regionu. Przedsięwzięcie to jeden z obszarów współpracy GIG z Państwowym Instytutem Badawczym NASK.

Porozumienie o współpracy podpisali w czwartek dyrektor GIG prof. Stanisław Prusek i dyrektor NASK ds. naukowych prof. Ewa Niewiadomska-Szynkiewicz. Oprócz współdziałania dotyczącego centrum informatycznego w Mikołowie, instytucje chcą współdziałać m.in. w rozwoju cyfrowej administracji na Śląsku oraz w obszarze bezpieczeństwa nowoczesnych instalacji przemysłowych.

Z usług przyszłego data center w Mikołowie w razie potrzeby będą mogły korzystać także samorządy, uczelnie, szpitale, operatorzy usług kluczowych i administracja publiczna.

Kopalnia Doświadczalna Barbara w Mikołowie należy do kluczowych elementów struktury naukowo-badawczej GIG. Jej poligon doświadczalny jest jedynym miejscem w Europie, gdzie - na potrzeby wszystkich branż przemysłowych - można prowadzić badania wybuchów gazów i pyłów w naturalnej skali, a także w warunkach rzeczywistych testować maszyny i urządzenia przeznaczone do pracy w atmosferze wybuchowej.

Jak zauważył prof. Prusek, metody sztucznej inteligencji czy metody analiz dużych zbiorów danych, którymi m.in. zajmuje się instytut NASK, już teraz znajdują zastosowanie np. w przewidywaniu zagrożeń występujących w kopalniach - nie tylko węgla kamiennego ale też np. rud miedzi.

"Widzimy również potencjał wykorzystania tych metod w ocenie zagrożeń publicznych, takich jak zagrożenie zapadliskami czy inne zagrożenia związane z działalnością człowieka, w tym z eksploatacją złóż węgla kamiennego" - ocenił dyrektor GIG.

Instytucje chcą też współpracować w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. To szczególnie ważne wobec upowszechniania rozwiązań tzw. Przemysłu 4.0, czyli postępującej robotyzacji i automatyzacji w przemyśle. "Coraz więcej urządzeń łączy się z internetem - to czyni przemysł nowocześniejszym i bardziej wydajnym, ale naraża go też na nowe zagrożenia, np. cyberataki" - wyjaśniają przedstawiciele NASK.

"Będziemy wspólnie prowadzić działania przede wszystkim związane z cyberbezpieczeństwem, czyli bezpieczeństwem sieci. W górnictwie mamy sieć teleinformatyczną, mamy też sieć automatyki przemysłowej. Posiadamy w tym obszarze kompetencje, tworzymy systemy, które można bezpośrednio wręcz wykorzystać do ochrony sieci GIG-u" - wyjaśniła prof. Ewa Niewiadomska-Szynkiewicz.

Innym obszarem współpracy GIG i NASK jest certyfikacja. W GIG-u są jednostki certyfikujące oraz laboratoria oceny zgodności rozwiązań z różnymi normami. "My w NASK-u zbudowaliśmy jednostkę certyfikującą i widzimy ogromny potencjał współpracy w tym zakresie" - dodała dyrektor Instytutu ds. naukowych. GIG interesuje się również metodami obliczeniowymi, m.in. opartymi na uczeniu maszynowym.

W ramach nawiązanej współpracy GIG i NASK zamierzają rozwijać usługi cyberbezpieczeństwa dla samorządów, przedsiębiorstw i ośrodków naukowych, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa systemów automatyki przemysłowej (OT) oraz Internetu Rzeczy (IoT). Istotnym elementem współpracy będą wspólne działania edukacyjne i szkoleniowe, m.in. utworzenie ośrodka szkolenia specjalistów cyberbezpieczeństwa.

Główny Instytut Górnictwa to jeden z największych instytutów badawczych w Polsce. Jego działalność obejmuje najważniejsze aspekty górnictwa i geoinżynierii, inżynierii środowiska oraz bezpieczeństwa pracy w przemyśle. W Instytucie działa kilkanaście zakładów naukowo-badawczych tworzonych przez liczne laboratoria i pracownie, a także interdyscyplinarne centra badawcze: Centrum Czystych Technologii Węglowych, Centrum Inżynierii Środowiska, Śląskie Centrum Radiometrii Środowiskowej im. Marii Goeppert-Mayer oraz Centrum Badań nad Klimatem i Odnawialnymi Źródłami Energii.

NASK jest Państwowym Instytutem Badawczym nadzorowanym przez Ministra Cyfryzacji. Prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe na rzecz bezpieczeństwa systemów sieciowych, a także nad technologiami opartymi o rozwiązania wykorzystujące sztuczną inteligencję i zaawansowaną analizę danych. Pełni też istotną rolę w Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. NASK prowadzi rejestr domeny.pl, w którym utrzymuje ponad 2,5 mln domen dla ponad miliona abonentów. Prowadzi działalność edukacyjną, szkoleniową i popularyzatorską.