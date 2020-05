Na Uniwersytecie w Cambridge zajęcia online do lata 2021 roku

Wszystkie zajęcia brytyjskiego Uniwersytetu w Cambridge odbywać się będą w trybie online do wakacji 2021 r. W niektórych przypadkach możliwe będzie organizowanie spotkań mniejszych grup dydaktycznych przy zachowaniu środków ostrożności - podała uczelnia.

W związku z pandemią Covid-19 brytyjski uniwersytet zdecydował o przeniesieniu, w przyszłym roku akademickim wszystkich wykładów i zajęć stacjonarnych do internetu. Władze uczelni zaznaczyły jednak, że w niektórych sytuacjach możliwe będzie zorganizowanie na terenie uczelni spotkań niewielkich grup naukowych, jednak z zastrzeżeniem, że będą one przestrzegać nakazów utrzymywania dystansu społecznego.

Do odwołania zamknięty pozostanie studencki kampus. Uniwersytet w Cambridge rozważa jego otwarcie z chwilą, kiedy w kraju rozluźnione zostaną nałożone na mieszkańców ograniczenia w przemieszczaniu się. "Będziemy reagować na bieżąco na zalecenia władz co do kryzysu związanego z pandemią" - poinformowały uczelniane władze w oświadczeniu.

Podobną decyzję podjął Uniwersytet w Manchesterze, który w przyszłym roku akademickim także zamierza prowadzić zajęcia online.

Brytyjskie uczelnie odesłały studentów do domów w marcu w związku z rozprzestrzenianiem się pandemii Covid-19. Większość zajęć oraz egzaminy przeprowadzane są teraz w formie wirtualnej. Studenci nadal jednak pokrywać muszą pełne czesne za studia.